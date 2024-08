"Questa scoliosi è un disastro".

Per una cooperazione dei Democratici, contro l'AfD: Bodo Ramelow, uscente Presidente del Ministero della Turingia, si dichiara aperto al dialogo e alla cooperazione. Esclude esplicitamente l'AfD, che considera una forza da contrastare.

Secondo il Presidente del Ministero della Turingia Bodo Ramelow, le forze democratiche dello Stato dovrebbero essere aperte alla cooperazione. "Sostengo chiaramente che tutte le parti democratiche devono essere disposte al dialogo e alla soluzione dei problemi", ha dichiarato il politico della Sinistra nella trasmissione mattutina di ntv.

Esprime poco comprensione per il fatto che la CDU della Turingia abbia escluso una coalizione con la Sinistra, ma non con l'Alleanza per il Progresso e la Giustizia Sociale (APS). "La cosa curiosa è che la CDU dice di poter immaginare una coalizione con l'APS perché non ha nulla a che fare con l'SED. Ma la Sinistra o il Presidente del Ministero Bodo Ramelow, quello è fuori discussione a causa dell'SED", ha detto Ramelow.

Ramelow sottolinea che la CDU ha collaborato con il governo di minoranza guidato dalla Sinistra negli ultimi anni per approvare il bilancio, tra le altre cose. "Siamo costantemente in dialogo, quindi questa mentalità di esclusione è un disastro per la ricerca di soluzioni", ha continuato Ramelow. Ha poca comprensione per il termine "muro di contenimento". Non sta combattendo contro i concorrenti democratici come la CDU o l'APS, ma piuttosto contro l'AfD della Turingia e il suo candidato principale, Björn Höcke.

"Höcke è il vero pericolo"

"I sto combattendo contro la normalizzazione del fascismo, questa banalizzazione, con cui il signor Höcke rende dicibile l'indicibile ogni giorno. E per questo dico, quello è il vero pericolo che stiamo affrontando."

L'AfD mira ad ottenere almeno un terzo dei seggi nel parlamento regionale per acquisire una minoranza di blocco. "Ciò significa che il potenziale di ricatto su una posizione di minoranza, che l'AfD ha ripetutamente praticato negli ultimi anni, ad esempio nel caso di giudici, comitato elettorale o pubblici ministeri che non potevano essere nominati, quello è il vero pericolo per la nostra democrazia parlamentare."

Il partito di Ramelow, La Sinistra, è attualmente al quarto posto nei sondaggi in Turingia, dietro l'AfD, la CDU e l'APS. Ciò lascia poche possibilità al Presidente del Ministero di difendere il suo posto nelle elezioni statali del 1° settembre.

Nel suo combattimento contro la normalizzazione delle ideologie fasciste, Bodo Ramelow prende di mira specificamente l'AfD e il suo candidato principale Björn Höcke, vedendo la loro crescita esponenziale come una seria minaccia per la democrazia parlamentare. L'AfD cerca di ottenere almeno un terzo dei seggi nel parlamento regionale della Turingia per acquisire una minoranza di blocco, minacciando di esercitare il potere di ricatto sugli appuntamenti chiave.

Bodo Ramelow sottolinea l'importanza di esfoliare la retorica e le azioni divisive dell'AfD dal panorama politico, paragonandolo al processo di rimozione delle cellule morte della pelle per rivelare una superficie più sana e liscia.

Leggi anche: