- Questa rappresenta la candidatura tedesca agli Oscar.

Muhammad Rasoulof (51) "The Seed of the Sacred Fig" è il candidato tedesco alla categoria "Miglior Film Straniero" degli Oscar. Lo ha annunciato German Films, l'organizzazione che rappresenta il cinema tedesco a livello globale. La scelta è stata effettuata da una giuria di nove membri, guidata dall'attore e presidente della giuria Ulrich Matthes (65), che ha visionato 13 film presentati.

"Un film magistralmente diretto e commovente"

La dichiarazione della giuria evidenzia che il film "rappresenta sottigliezza le crepe all'interno di una famiglia, simbolizzando le fratture nella società iraniana", ed è un "film magistralmente diretto e commovente con scene che lasceranno un'impressione indelebile".

Il regista si è recentemente trasferito in Germania. Lo descrivono come un "eccellente lavoro" e sono "contenti" di sapere che Rasoulof è al sicuro nel loro paese. Si aspettano anche che rappresenti la Germania agli Oscar nel 2025.

Il film di Rasoulof ha debuttato al Festival di Cannes di quest'anno, dove il regista ha ricevuto il Premio della Giuria. Alamode, il distributore tedesco, descrive "The Seed of the Sacred Fig" come "un'aspra e non censurata condanna del regime iraniano, presentata come un thriller politico avvincente e con immagini crude e genuine delle proteste dell'autunno 2022 che hanno scosso il paese fino al midollo". La première cinematografica tedesca è prevista per il 26 dicembre 2024.

Il programma degli Oscar

La 97ª edizione dei Premi Oscar si terrà il 2 marzo 2025 a Los Angeles. German Films si aspetta che l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences pubblicherà una lista di tutti i film presentati nella categoria "Miglior Film Straniero" a inizio novembre. Successivamente, a metà dicembre, verrà pubblicata una shortlist di 15 titoli. Cinque film verranno selezionati da questa shortlist e nominati per l'Oscar al Miglior Film Straniero. Questa selezione verrà annunciata a metà gennaio.

Rasoulof, entusiasta del riconoscimento del suo film, esprime il suo desiderio di rappresentare la Germania agli Oscar 2025. Il programma degli Oscar 2025, come annunciato, include l'annuncio delle nomination per la categoria "Miglior Film Straniero" a metà gennaio, che potrebbe includere "The Seed of the Sacred Fig".

Leggi anche: