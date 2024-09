Questa prodigio del tennis che si sarebbe sposata ha trovato i suoi piani interrotti a causa del suo trionfo nel garantire il titolo di campione di doppio femminile degli US Open.

Il piano di gioco è cambiato drasticamente quando la concorrente ucraina e la sua compagna di doppio, Jelena Ostapenko, hanno continuato a vincere con aces nel torneo di doppio femminile.

Sono state così brave da aggiudicarsi il trofeo del Grande Slam di venerdì, battendo le avversarie Kristina Mladenovic e Zhang Shuai in due set nella finale, disputata nello Stadium Arthur Ashe.

Dopo aver conquistato il suo primo titolo del Grande Slam, Kichenok ha confessato che Kumarsky – il mentore di Ostapenko – aveva organizzato il matrimonio solo due giorni prima della finale, con l'intenzione di unire la coppia. Tuttavia, le loro continue vittorie in campo hanno mandato all'aria questi matrimoni.

"Quando siamo atterrati a New York, il mio ragazzo Stas ha cercato potenziali locations perché siamo fidanzati da più di un anno", ha spiegato la 32enne sul campo dopo aver vinto il trofeo di doppio femminile. "Stavamo valutando tutte le opzioni, cercando di risolvere i dettagli. E sì, ha trovato un posto qui e ha fissato un appuntamento per il mercoledì".

"Mi ha informato. Ho detto: 'Va bene, sì, facciamolo'. Solo le formalità, la documentazione... sì, avevamo una data fissata, ma ero prevista per giocare le semifinali il mercoledì. Ho sospirato e ho detto: 'Forse un'altra volta'".

Kichenok ha condiviso che un secondo matrimonio era in fase di organizzazione, ipotizzando una possibile cerimonia a "Las Vegas o da qualche parte in Europa".

Kichenok e Ostapenko erano virtualmente imbattibili sulla loro strada per conquistare il campionato di doppio femminile degli US Open, senza perdere un solo set lungo il percorso.

La loro vittoria ha segnato il terzo titolo dell'anno per loro. Dopo la vittoria, Kichenok ha dedicato il successo "alle persone dell'Ucraina", esprimendo la speranza che la loro lotta per la libertà sarebbe stata rinvigorita dalla sua impresa.

"Stanno facendo uno sforzo impressionante per la nostra libertà in questo momento e voglio solo offrire loro un boost di motivazione. Il mio cuore è con loro".

