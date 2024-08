Questa presumibilmente serve come l'ex app Corona, nota come Luca.

Post-pandemia, l'app Corona Luca mirava a cambiare marcia e funzionare come servizio di pagamento digitale. Tuttavia, il suo debutto non è stato privo di intoppi. Ora, c'è un segno di un investimento indiretto da parte di un importante conglomerato immobiliare - con un nuovo piano.

I documenti del registro commerciale rivelano che il noto sviluppatore tedesco di app Culture4life, che gestisce l'ex-app di tracciamento dei contatti Corona Luca, ha ottenuto un nuovo investitore. Questo investitore è Panopano Limited - una consociata del colosso immobiliare quotato in borsa Aroundtown, con un valore di mercato stimato di circa tre miliardi di euro.

In un aumento di capitale effettuato a inizio maggio, Panopano Limited ha acquisito una quota considerevole di circa il 10% nell'app Luca. I sviluppatori non hanno ancora annunciato pubblicamente questo round di finanziamento. Tuttavia, un rappresentante dell'app ha confermato l'investimento senza rivelare l'importo. Così, Aroundtown entra a far parte dei principali azionisti di Luca.

Questo finanziamento potrebbe potenzialmente cambiare le sorti di Luca, dopo un rilancio deludente. Il co-fondatore Patrick Hennig aveva inizialmente creato l'applicazione per il tracciamento dei contatti durante la pandemia, vantando oltre 40 milioni di download. Tuttavia, l'importanza dell'applicazione è diminuita dopo il sollevamento delle restrizioni dei contatti nel 2022.

L'accento sull'ospitalità

Hennig e il team hanno quindi cambiato strategia, convertendo Luca in un'app di pagamento, con i ristoratori ancora come partner. Gli investitori hanno donato altri 40 milioni di euro per questa iniziativa. Purtroppo, il rilancio non ha raggiunto le aspettative, come riportato da "Finance Forward" alla fine del 2022.

In quel momento, c'erano 150 ristoranti partecipanti - meno dei 9.200 cucine promessi, come indicato in una presentazione aziendale. Ora, l'app ha più di 1.000 ristoranti "in uso", secondo la dichiarazione dell'azienda. I download mensili sarebbero anche lontani dalle cifre dell'era Corona.

La società con sede a Stoccarda potrebbe probabilmente trarre beneficio da alcuni catalizzatori di crescita. Sembra che ci sia ancora speranza per le attività oltre la ristorazione, come ha ulteriormente spiegato il rappresentante. Dal inizio dell'anno, hanno notevolmente digitalizzato processi laboriosi negli hotel utilizzando l'app Luca, come i pagamenti al bar o i check-in.

Il nuovo investitore potrebbe ora sbloccare l'accesso necessario. Aroundtown afferma di possedere uno dei più grandi portafogli di proprietà commerciali in Germania, costituito da circa un quinto di hotel, tra cui gli Hilton di Berlino o Londra.

L'investimento di Panopano Limited, una consociata di Aroundtown, potrebbe fornire le misure necessarie per superare le difficoltà di Luca dopo il rilancio. Con il vasto portafoglio di Aroundtown di proprietà commerciali, tra cui molti hotel, la partnership potrebbe aprire opportunità per la digitalizzazione dei servizi di ospitalità di Luca.

