Questa persona si è distinta come una delle poche donne di colore nel suo corso di ingegneria al MIT. Ora, laureata, impiega la danza per avviare una nuova ondata di studenti nel regno delle STEM.

Allevata a Long Island, New York, nutrita da un padre ingegnere meccanico e una madre infermiera, i suoi interessi variati hanno sempre avuto il sostegno dei genitori.

"I credo che le professioni dei miei genitori nel settore STEM mi abbiano fatto pensare che anch'io potevo avere successo in STEM," ha dichiarato Toussaint.

Aveva una predilezione per la matematica, ma lo studio di danza divenne il suo rifugio, ha detto.

"È sempre stato un luogo di crescita per la camaraderie, la perseveranza e l'apprendimento della resilienza," ha condiviso Toussaint.

Questa passione comune ha portato Toussaint a studiare ingegneria meccanica al MIT, dove ha anche servito come capitano della squadra di danza. Qui ha scoperto che le donne nere raramente si dedicavano all'educazione in STEM - un acronimo per scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. Era una di sole due donne nere nella sua classe di laurea, un'esperienza che ha sottolineato la necessità di maggiore diversità in questi settori professionali.

"Ciò che mi ha colpito di più è che non mi sentivo così unica da dover essere una di due," ha detto Toussaint. "Sembrava che dovesse essere diverso e potrebbe essere diverso."

Sinergizzare STEM e danza

Come insegnante di matematica alle superiori a Brooklyn orientale nel 2008, Toussaint ha incontrato molti studenti che nutrivano risentimento verso la matematica. Questo ha alimentato il suo desiderio di ideare un metodo per cambiare la percezione dei bambini, in particolare per le ragazze di colore, e incoraggiarle ad abbracciare lo STEM.

"Ho iniziato a riflettere su un universo in cui i vantaggi che si possono ottenere dalla danza potrebbero favorire i risultati che desideriamo nello STEM," ha meditato Toussaint.

Nel 2012, ha fondato Dance-STEM Integ, un'iniziativa no-profit che fonde la danza con l'educazione STEM per rendere queste materie più affascinanti e accessibili. Oggi, il programma lavora con ragazze di colore tra gli 8 e i 18 anni in nove città americane e i suoi servizi sono gratuiti per tutti.

I programmi scolastici e estivi dell'organizzazione attraggono generalmente ragazze che si considerano ballerine ma sono titubanti riguardo allo STEM. Attraverso la comunità di supporto e i progetti pratici, le ragazze iniziano a vedersi come programmatrici, ingegneri e innovatrici.

"Attraverso la danza, creiamo un ambiente che sembra accogliente," ha spiegato Toussaint. "E con questo spazio, siamo in grado di presentare qualcosa che sembra un po' intimidatorio."

Illuminare il palcoscenico con lo STEM

Invece di insegnare danza e STEM separatamente, il programma li unisce. Lavorando in piccoli gruppi, le ragazze sviluppano coreografie che incorporano elementi STEM come strisce LED che codificano per illuminarsi in sincronia con la musica. Costruiscono anche canzoni attraverso la scienza dei computer che integrano nelle loro performance.

"All'inizio, apprezzavo veramente la parte della danza," ha riferito Myrtha Plaisime, 14, una partecipante di STEM From Dance. "Poi, quando siamo entrati nell'aspetto STEM, ero un po' scettica all'inizio, ma poi ci siamo immersi di più nell'aspetto STEM. Ho capito che lo STEM poteva intrecciarsi con i miei interessi più profondi."

Il giorno finale del programma, le ragazze dimostrano le loro coreografie per la famiglia e gli amici. Questo giorno è importante per Toussaint, spera che le ragazze se lo ricordino.

"Quella sensazione che provano, vogliamo che se la ricordino e... si ricordino che sono lodate per il loro impegno nello STEM," ha detto Toussaint. "Così, quando affrontano un problema di matematica difficile, si ricordano: 'Sono in grado di superare le sfide'."

Toussaint spera che dimostrando che le ragazze di colore possono eccellere nei campi STEM, si andrà oltre la semplice rappresentazione.

"Credo che la soluzione ad alcuni dei problemi più urgenti del mondo dipenda dal fatto che queste ragazze siano nella stanza perché hanno un insieme unico di esperienze di vita," ha dichiarato Toussaint. "Sono creative, intelligenti, curiose, artistiche e porteranno un insieme unico di idee sul tavolo, quindi dobbiamo assicurarci che siano rappresentate."

"Lavorando con noi a Dance-STEM Integ, ho visto come il programma ha aiutato le ragazze a superare le loro paure riguardo alle materie STEM," ha condiviso Toussaint.

"Il nostro obiettivo è mostrare a queste ragazze che possono eccellere nei campi STEM e che le loro prospettive uniche sono cruciali per risolvere le sfide globali," ha sottolineato Toussaint.

