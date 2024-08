- Questa persona abbraccia gioiosamente le sue lucchette d'argento.

Mettete da parte la convinzione che le attrici dell'élite di Hollywood non possano mostrare segni di invecchiamento in pubblico - Salma Hayek, 57 anni, sfida questa norma nel suo ultimo post su Instagram. La 57enne saluta calorosamente i suoi amici digitali da Ibiza, condividendo due foto delle vacanze in cui si rilassa su uno yacht, vestita con un vivace bikini giallo.

Porta i suoi capelli grigi con orgoglio

Vestita con trecce intrecciate e un paio di occhiali da sole di grandi dimensioni, Hayek sembra piuttosto normale a prima vista. Tuttavia, un esame più attento rivela i sottili fili grigi intrecciati tra i suoi capelli. Ha etichettato le immagini, "Bikini giallo incontra capelli grigi uguale abbinamento perfetto!"

Tornando a giugno, ha dimostrato che la bellezza non equivale necessariamente all'età, con una serie di foto in bikini. La foto del 2020 mostrava Hayek, di nuovo in costume da bagno marrone, che assumeva una posa simile a quella del 1999. La foto di confronto mostrava una pancia tonica in primo piano, nonché l'attrice che sostiene la testa con la mano, con la stessa didascalia, "Alcune pose non perdono il loro fascino".

Hayek ha condiviso il suo segreto per la bellezza nel podcast di Kelly Ripa lo scorso anno. Ha rivelato la sua lotta per motivarsi ad allenarsi, ma ha trovato la meditazione facile. La meditazione diventa una pratica quotidiana per lei, che crede offra numerosi vantaggi. Ha anche sottolineato che il Botox non la attira.

Instagram è il posto ideale per vedere la resistenza di Salma Hayek contro le norme sull'età di Hollywood, in quanto spesso condivide foto che mostrano la sua bellezza naturale e il modo in cui invecchia con grazia. Il suo ultimo post su Instagram da Ibiza mostra i suoi capelli grigi, abbracciando il suo aspetto naturale con fiducia.

