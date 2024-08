Questa partita per le medaglie riguarda solo i perdenti.

I medaglie sono state assegnate - o almeno così sembrava. Due nazioni sono ancora in lotta per un singolo bronzo. Nella finale del volteggio femminile, c'è un grande dramma in corso. Tra la statunitense Jordan Chiles, che è salita sul podio, e la rumena Ana Barbosu, è una questione di attimi.

I Giochi Olimpici sono finiti, ma per alcuni non sono ancora del tutto conclusi. Due nazioni sono ancora in lotta per la medaglia di bronzo nella ginnastica artistica, specificamente nella finale del volteggio femminile. È scoppiata una disputa accesa tra gli Stati Uniti e la Romania per la valutazione.

Il 5 agosto, Jordan Chiles è salita sul podio, assicurandosi il terzo posto dietro la brasiliana Rebeca Andrade e la sua compagna di squadra Simone Biles. Insieme a Biles, si è inginocchiata e ha inchinato la testa verso la campionessa olimpica - immagini che hanno fatto il giro del mondo. Ma dietro le quinte, una disputa stava montando e l'assegnazione della medaglia di bronzo a Chiles era già contestata in quel momento.

Inizialmente, la rumena Ana Barbosu aveva ottenuto il terzo posto con un punteggio di 13.700. La 17enne aveva già festeggiato la sua medaglia di bronzo con la bandiera sulle spalle. Si era assicurata il suo posto attraverso un "criterio di spareggio" contro la sua connazionale Sabrina Maneca-Voinea, che aveva lo stesso punteggio ma esecuzioni più leggere. Nella ginnastica, questo impedisce a due atleti di condividere lo stesso posto.

Tuttavia, la squadra degli Stati Uniti ha presentato un reclamo contro il punteggio di Chiles, che era di 13.666 e l'aveva piazzata quinta. Dopo la revisione delle riprese video, la giuria ha deciso di riconoscere un elemento e correggere il punteggio di difficoltà verso l'alto. Il punteggio di Chiles è salito a 13.766, facendola diventare chiaramente terza. Chiles ha festeggiato e avrebbe dovuto partecipare alla cerimonia di premiazione - ma la Romania e Barbosu erano insoddisfatte. La ginnasta era in lacrime e il primo ministro rumeno Marcel Ciolacu ha minacciato di boicottare la cerimonia di chiusura, definendo la situazione "scandalosa" e "oltraggiosa."

Una disputa di quattro secondi

La federazione rumena ha presentato un ricorso al Tribunale Arbitrale per lo Sport (Cas). Non per il riconoscimento dell'elemento eseguito, ma perché la squadra degli Stati Uniti aveva richiesto la correzione della valutazione dopo un minuto e quattro secondi dopo l'annuncio delle note della giuria. Un ricorso è consentito entro un minuto. Pertanto, la Romania ha basato il suo ricorso su quei quattro secondi.

E, sorprendentemente, la camera ad hoc del Cas ha dato ragione alla Romania. La correzione era nulla e il punteggio originale di Chiles di 13.666 avrebbe dovuto valere. Ciò ha rimesso Barbosu al terzo posto con il suo punteggio di 13.700. La Federazione Internazionale di Ginnastica (Fig) ha confermato l'applicazione di questa decisione e ha contattato anche il comitato olimpico degli Stati Uniti per il ritiro della medaglia e il Comitato Olimpico Nazionale rumeno per la consegna a Barbosu.

Tuttavia, la squadra degli Stati Uniti non è disposta ad accettare questo. Il Comitato Olimpico e Paralimpico degli Stati Uniti ha annunciato un ricorso contro la decisione della corte sportiva. "Siamo fermamente convinti che Jordan abbia vinto legittimamente la medaglia di bronzo e ci sono stati errori critici sia nella valutazione iniziale della Federazione Internazionale di Ginnastica (Fig) che nel successivo processo di appello del Cas che devono essere risolti", ha dichiarato il comitato olimpico, secondo l'Associated Press.

La Federazione di Ginnastica degli Stati Uniti ha annunciato di aver presentato ulteriori prove al Tribunale Arbitrale per lo Sport (CAS). Secondo la federazione, ci sono riprese video che dimostrano che la richiesta di modifica del punteggio di Chiles è stata presentata in tempo. La federazione ha dichiarato che il primo reclamo è stato presentato dopo 47 secondi e un secondo dopo 55 secondi.

Pertanto, i Giochi Olimpici di ginnastica non sono ancora finiti. Ciò che rimane sono ginnaste devastate a terra. Chiles ha pubblicato tre cuori spezzati su una storia di Instagram e ha annunciato una pausa sui social media, citando la necessità di proteggere la salute mentale. Biles, d'altra parte, è stata privata del momento di ricevere la sua medaglia, degli applausi del pubblico. Qualunque sia il vincitore della disputa, entrambi sono perdenti in questa situazione.

Il dopo-gara dell'evento di ginnastica artistica nel volteggio femminile ha portato a una disputa accesa tra gli Stati Uniti e la Romania. Nonostante le iniziali celebrazioni, la medaglia di bronzo di Jordan Chiles è stata messa in discussione, portando a una lunga battaglia legale.

