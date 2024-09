Questa madre sta fornendo ai bambini locali abiti, risorse educative e un legame con il loro patrimonio indigeno come parte della loro comunità.

Nel 2012, Elisia Manuel ha ricevuto una di quelle telefonate urgentissime. La situazione richiedeva un intervento immediato, coinvolgendo un neonato in bisogno di cure intensive.

Come ha dichiarato un responsabile del caso, "Hai 48 ore e abbiamo bisogno di questo seggiolino auto". Questa realizzazione ha scatenato un cambiamento in Manuel, spingendola a esplorare e allocare le risorse necessarie.

Il viaggio personale di Manuel come genitore affidatario e madre adottiva l'ha motivata a fondare l'organizzazione non-profit Three Precious Miracles, un'associazione di volontari che supporta giovani e famiglie native americane svantaggiate.

Identificandosi come Apache e messicana, Manuel e suo marito Tecumseh, membro della Gila River Indian Community, hanno ottenuto la licenza di genitori affidatari con la tribù di Tecumseh in Arizona. Questa regione sovrarappresenta i bambini native americani nel sistema di affido e contemporaneamente affronta una carenza di genitori affidatari native americani.

Sei mesi dopo essere diventata madre di quattro bambini sotto i due anni, Manuel ha descritto la sua esperienza come "abbondantemente benedetta".

Per sostenere i bambini e gli assistenti native americani, Manuel ha iniziato a raccogliere forniture fondamentali come vestiti, pannolini, igienici e giocattoli prima di distribuirli dal loro magazzino nella Gila River Indian Community.

"Se una madre non può permettersi i pannolini o un giovane ha bisogno di scarpe, allora cercheremo di soddisfare le loro esigenze se abbiamo i beni", ha spiegato Manuel.

Man mano che Manuel estendeva il suo coinvolgimento nella comunità, ha riconosciuto che l'aiuto era spesso necessario oltre alle famiglie affidatarie e adottive. Oggi, lei aiuta a colmare questi vuoti e fornire risorse adeguate ai bambini native americani.

Manuel ha anche incontrato assistenti preoccupati per la conservazione delle radici culturali e storiche dei bambini.

"In Arizona, abbiamo 22 importanti tribù intorno a noi", ha dichiarato Manuel. "I genitori affidatari e i nonni non native, nonché le case gruppo, chiedono 'Come posso stabilire i legami culturali dei miei figli?'"

Manuel comprende l'importanza dei legami familiari e culturali dopo la sua propria esperienza.

"Non sapevo della mia parte Apache", ha ammesso. "Quando avevo circa 30 anni, ho scoperto di più. Mi hanno accolto calorosamente, mi hanno benedetto molto e hanno fatto una cerimonia speciale a casa mia (dandomi il nome Girasole Bello). Mi sono sentita supportata e coccolata. È quello che voglio per questi bambini".

Di conseguenza, Manuel ha avviato un progetto che ha coinvolto gli anziani nella costruzione di coperte tribali per i bambini in affido. Inoltre, la sua organizzazione non-profit offre corsi di lavorazione delle perline, workshop educativi e corsi di genitorialità.

A maggio, hanno organizzato il secondo powwow, un rituale di benedizioni, musica, tamburi e balli, che ha attirato persone native americane di tutte le tribù.

Per adolescenti come Jaycob, 17 anni, adottato in una famiglia non native a 7 anni, questa occasione offre l'opportunità di preservare le proprie radici e sviluppare la consapevolezza di sé.

"Ci sono molti bambini come me che lottano per trovare se stessi", ha indicato Jaycob. "Questo li aiuta. Mi motiva a scoprire il più possibile su di me e sulla mia comunità".

Manuel e la sua organizzazione non-profit assistono più di 800 bambini e famiglie native americane ogni anno, offrendo programmi e eventi culturali. Infine, ha sottolineato la creazione di case sicure, ottimiste e sensibili alla cultura per i bambini native americani, indipendentemente dallo sfondo dei tutori.

"Ci sono molti bambini native americani coinvolti nell'assistenza. Spero che i bambini possano visitare e relazionarsi con il loro senso di identità e cultura", ha espresso Manuel con passione. "Spero sinceramente che i bambini sappiano che saranno sempre riconosciuti, amati e conosceranno la loro storia".

Cerchi un coinvolgimento? Esplora il sito web di Three Precious Miracles e scopri le possibilità di aiutare.

