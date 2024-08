Questa Kamala Harris dovrebbe indurre Trump a inginocchiarsi in sottomissione.

Al Democratic Convention, c'è un potenziale leader futuro in mostra che sembra incarnare tutte le giuste qualità: risoluto in politica estera, compassionevole nei confronti delle preoccupazioni delle persone e traboccante di energia per i valori americani. Kamala Harris è apparsa pronta ad affrontare Donald Trump.

Non si può comprendere veramente qualcuno senza sapere cosa non è. Harris non è un uomo di spettacolo come Barack Obama, né ha trascorso decenni a contrattare nel Congresso come Joe Biden. Non è un politico camaleonte o un uomo bianco ricco creato dall'élite. Alcuni pensavano che non fosse una grande oratrice - fino alla sera di giovedì a Chicago, dove il luogo era strapieno mentre Harris reclamava la nomination presidenziale democratica. E con un discorso potente, ha efficacemente cancellato i dubbi sulle sue ideologie, abilità e potenziale presidenza.

L'atmosfera era elettrica mentre saliva sul palco, prendendosi un paio di minuti per ringraziare tutti. "Bene, ora passiamo agli affari," ha ripetuto, prima che il livello di rumore si abbassasse abbastanza per condividere la sua storia. Ha parlato della sua famiglia, dei valori in cui è cresciuta, dove è stata allevata. Ha condiviso perché ha scelto di diventare un procuratore: "Una cara amica mi ha confessato che era stata abusata sessualmente dal suo patrigno." Harris ha subito preso la sua amica sotto la sua ala. "Sono diventata un procuratore per proteggere persone come lei, perché credo che tutti abbiano il diritto alla sicurezza, alla dignità e alla giustizia." La folla ha ruggito in approvazione.

L'introduzione è stata un potente preludio al momento storico della serata. Le sue motivazioni personali, seguite dal suo impegno implacabile nel servire le persone in aula. E poi, "In nome di ogni americano, indipendentemente dal partito, dall'etnia, dal genere o dalla lingua della nonna, accetto la vostra nomina." L'acclamazione è stata assordante. Harris si è presentata come la candidata speranzosa e positiva dell'unità. Il suo avversario, il repubblicano Donald Trump, è stato dipinto come la forza divisiva.

Harris è diventata la prima donna nera e la seconda donna a essere pubblicamente nominata all'interno del suo partito quella sera - un momento storico. Molte donne hanno aspirato a diventare presidenti degli Stati Uniti, ma solo una è arrivata alla nomina dei due partiti principali. Ma Hillary Clinton è stata fermata da Trump nel 2016. Il discorso di Harris quella sera potrebbe essere la sua unica occasione per plasmare la sua immagine tra gli elettori indecisi e indipendenti - senza essere immediatamente distorta, come è successo il 10 settembre, quando affronterà il suo avversario, Donald Trump, in un dibattito televisivo.

Ha azzeccato l'inizio del suo discorso. Ora, Harris doveva dimostrare di avere ciò che serve per essere presidente. Lo ha fatto criticando ripetutamente il suo avversario repubblicano e posizionandosi come il suo contrario. Si è presentata come una campionessa del popolo e lui come qualcuno che agisce solo nei propri interessi. "Trump non è un uomo serio, ma le conseguenze del suo essere alla Casa Bianca sarebbero molto serie," ha avvertito in un momento.

Promesse alla classe media

Harris ha promesso di affrontare i problemi quotidiani degli americani, rendendo accessibili i costi della salute e dei medicinali e fornendo prestiti alle piccole imprese. Ha mirato a rafforzare la classe media e a porre fine alla crisi abitativa, a differenza di Trump che ha offerto solo tagli fiscali per i suoi ricchi amici. Ha intenzione di influenzare l'opinione pubblica su questo tema concentrandosi sui problemi quotidiani.

La questione dell'aborto ha acceso gli elettori democratici, così Harris si è immersa in essa. I repubblicani e Trump pianificavano di limitare l'accesso alla contraccezione e di bandire gli aborti a livello nazionale, con o senza l'approvazione del Congresso, ha detto. "Lui pianifica di nominare un coordinatore nazionale anti-abortista e di richiedere ai stati di segnalare gli aborti e i parti spontanei delle donne." Queste affermazioni derivavano dal conservatore "Progetto 2025", un programma governativo a cui molti del circolo di Trump hanno contribuito, ma dal quale l'ex presidente si è pubblicamente distanziato. "Sono completamente folli," ha concluso Harris.

Molti americani credevano che Trump fosse meglio equipaggiato per gestire l'immigrazione al confine meridionale con il Messico. I repubblicani hanno cercato di dipingere Harris come un fallimento, ma la democratica ha spiegato con abilità come Trump abbia sabotato gli accordi con i conservatori del Congresso, pensando che avrebbe aiutato la campagna di Biden. "Io rifiuto di usare la nostra sicurezza come uno strumento politico," ha detto. "Come presidente, ristabilirò quell'accordo e lo firmerò." Includeva disposizioni per più agenti della pattuglia di frontiera e una significativa riduzione dei tempi di elaborazione delle richieste di asilo. Harris ha promesso anche una riforma dell'immigrazione completa.

Nessuna resa ai tiranni

Harris ha dimostrato la sua determinazione e ha promesso che, se eletta, gli Stati Uniti avrebbero mantenuto le forze militari più forti e formidabili del mondo. Gli Stati Uniti dovevano guidare il mondo, non minacciare di abbandonare la NATO come ha fatto Trump, o incoraggiare il presidente russo Vladimir Putin. "Cinque giorni prima che la Russia invadesse l'Ucraina, ho incontrato il presidente Zelensky," ha detto, dimostrando le sue abilità di leadership e promettendo: "Come presidente, starò con l'Ucraina e la NATO!"

La candidata è riuscita a fare appello sia a Israele che ai palestinesi. Quando ha detto che stava lavorando per aiutare i palestinesi "a esercitare il loro diritto all'autodeterminazione", la folla è esplosa in applausi; era un problema controverso tra i democratici che aveva alienato i progressisti e i giovani elettori da Biden, soprattutto nello stato cruciale del Michigan, dove vivevano molti elettori arabi-americani. Harris ora ha dimostrato la sua fermezza: "Non mi piegherò alla volontà dei tiranni e dei dittatori come Kim Jong Un che sostengono Trump; sanno che è facilmente influenzabile dai complimenti e dai favori. Sanno che Trump non li renderà conto, perché vuole essere un dittatore egli stesso."

Harris mostra il suo comando, passando con disinvoltura a un tono più confidenziale. Usando un tono più morbido, torna a promuovere l'unità di ogni americano e i valori patriottici, posizionandosi come una figura unificatrice. Ecco che cadono i palloncini dal soffitto e risuona "Freedom" di Beyoncé. Il messaggio è chiaro, un fatto evidente emerge: Trump deve prepararsi a una battaglia difficile contro una Kamala Harris con questa presenza.

Dopo il suo discorso potente, Harris ha rassicurato il suo pubblico, dicendo: "Non sono qui per dividerci, sono qui per unirci". Nonostante i tentativi del suo avversario, ha dichiarato: "Non permetterò a Donald Trump di definirmi o la mia candidatura con le sue falsità e calunnie".

