- "Questa è una rottura dolorosa"

Più di 13 anni fa, Maria Höfl-Riesch (39) e Marcus Höfl (50) hanno scambiato i loro voti, ma solo pochi giorni fa, gli ex sciatori e il loro manager hanno annunciato che avrebbero preso strade separate nelle loro vite private. Höfl-Riesch ha parlato con la rivista "Gala" una settimana dopo l'annuncio della fine del loro matrimonio.

Maria Höfl-Riesch ricorda "un tempo così meraviglioso insieme"

L'atleta sembra stare bene quanto ci si possa aspettare. "È difficile, ma ovviamente sono molto triste. Una separazione è sempre dolorosa, ma queste cose capitano", dice Höfl-Riesch. La 39enne ha sottolineato che una separazione amorevole e rispettosa era importante per lei: "Abbiamo passato un tempo così meraviglioso insieme, quindi ci separiamo da amici. Non saremo più una coppia sposata, ma saremo sempre amici". Inoltre, Höfl continuerà a gestirla.

La coppia aveva gradualmente iniziato a dividersi, senza un particolare motivo per la separazione, secondo la tre volte campionessa olimpica. Ora pianifica di prendersi del tempo per sé, "schiarirsi le idee e concentrarsi su di sé per un po'".

I commenti di Höfl-Riesch rispecchiano i punti del loro comunicato ufficiale di separazione. "Dopo matura riflessione e con il cuore pesante, abbiamo deciso di prendere strade separate in futuro", hanno annunciato su Instagram l'6 agosto. "Purtroppo, le nostre vite hanno preso direzioni diverse, ma rimarremo connessi sia a livello professionale che di amicizia". La coppia aveva "tempo meraviglioso insieme" e voleva "ricordarli sempre con affetto".

