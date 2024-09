I ruoli di Game of Thrones sono cambiati nei classifiche. - Questa è una conclusione piuttosto scadente per una serie televisiva.

Secondo un recente rapporto del "Daily Mail", un'analisi recente ha identificato i peggiori finali di serie TV di tutti i tempi. Il finale di "House of Cards" si aggiudica il primo posto, con un punteggio di soli 2,6 su 10 su IMDb, un calo significativo rispetto alla valutazione media degli episodi di 8,1. Il finale è andato in onda nel 2018 e ha visto uno scontro tra Doug Stamper e il Presidente degli Stati Uniti Claire Underwood nella Casa Bianca. Questo deludente epilogo ha anche primeggiato in analisi precedenti.

Il finale di "Game of Thrones" è riuscito a entrare nella top ten dei peggiori finali di serie, ma è stato il finale di "House of Cards" a conquistare la vetta. L'ultimo episodio della saga fantasy ha ricevuto un punteggio di 6 su 10 su IMDb, ma si tratta di un calo significativo rispetto alla valutazione media degli episodi di 8,9.

L'ultimo episodio della serie manga "The Promised Neverland" sembra aver lasciato delusi anche i fan, classificandosi al secondo posto in questa nuova ricerca. Questo ha suscitato molte discussioni e critiche nel 2019, tanto che i fan hanno addirittura richiesto una nuova stagione finale attraverso una petizione online. Tuttavia, queste richieste non sono state accolte.

La serie "Killing Eve" si è classificata al quarto posto nell'analisi dei finali di serie più deludenti. A seguire, "Dexter", "Due uomini e mezzo", "Ragnarok" e "Power". "Bloodline" e "MythBusters" completano la top ten, con i loro finali che non sono stati apprezzati dal pubblico.

