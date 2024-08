Questa è RTL che mostra l'inizio della stagione 2024 della NFL.

Nella seconda stagione come partner gratuito esclusivo della lega, RTL passa al contrattacco e investe, oltre all'offerta di contenuti cross-mediali su tutte le piattaforme, ulteriormente nell'espansione delle sue dirette.

La nuova stagione della NFL si avvicina e RTL è proprio al centro, più vicina che mai in TV gratuita e su RTL+. Come annunciato dalla rete di Colonia, in qualità di partner gratuito della NFL nella stagione 2024, passerà al contrattacco e, oltre all'offerta di contenuti cross-mediali su tutte le piattaforme, continuerà ad investire nell'espansione delle sue dirette. L'attenzione sarà rivolta a una maggiore atmosfera americana.

Oltre alla produzione televisiva dal centro di trasmissione, la rete rafforzerà la sua presenza negli Stati Uniti e trasmetterà in diretta dalle stadi americani. Per la prima volta, una squadra di conduttori tedeschi sarà regolarmente presente ai bordi del campo negli Stati Uniti, catturando l'atmosfera globale unica ed emozionante. Per la prima settimana, ciò significa che la conduttrice Jana Wosnitza, insieme all'esperto di NFL Markus Kuhn, trasmetterà in diretta dal MetLife Stadium di East Rutherford/New Jersey per la partita tra i New York Giants e i Minnesota Vikings.

Tutto partirà l'8 settembre alle 19:00 su RTL. Contestualmente, i fan potranno vedere la partita tra gli Atlanta Falcons e i Pittsburgh Steelers sull'App di intrattenimento All Inclusive RTL. Qui, la trasmissione inizierà alle 18:40. Per completare la prima settimana, RTL trasmetterà quindi la partita tra i Tampa Bay Buccaneers e i Washington Commanders alle 22:25, in cui il secondo scelta del draft NFL 2024, il quarterback Jayden Daniels, farà il suo debutto nella NFL.

In TV gratuita, l'esperto di NFL Patrick Esume e il commentatore Florian Schmidt-Sommerfeld daranno il benvenuto ai fan la domenica sera, mentre l'esperto di NFL Bjørn Werner e il commentatore Jan Stecker lo faranno più tardi nella serata. Accanto alla conduttrice Jana Wosnitza, il conduttore della community Mitja Lafere terrà d'occhio tutte le voci dalla community online. Su RTL+, l'esperto di NFL Adrian Franke, il commentatore Frederick Schulz e il conduttore della community Alex von Kuczkowski completeranno la squadra. La squadra di conduttori di spicco, che include gli ex professionisti della NFL e esperti Kuhn e Sebastian Vollmer, che vivono negli Stati Uniti, sarà sempre più utilizzata dagli Stati Uniti.

Tuttavia, la prima trasmissione della nuova stagione sarà già il 6 settembre, quando i Kansas City Chiefs ospiteranno i Baltimore Ravens nella partita d'apertura della stagione. Il campione del Super Bowl guidato da Patrick Mahomes affronterà l'MVP dell'anno scorso Lamar Jackson in un remake del AFC Championship Game. La trasmissione su RTL inizierà alle 01:50, con il calcio d'inizio alle 02:20. Come sempre, Jana Wosnitza condurrà, con Florian Schmidt-Sommerfeld e Patrick Esume a commentare, Mitja Lafere come conduttore della community e Markus Kuhn a riportare in diretta dall'Arrowhead Stadium di Kansas City.

Ma non è tutto, perché la stagione della NFL su RTL inizierà già il 6 settembre alle 00:25 con uno speciale Nightjournal "Inizio della stagione NFL" con il conduttore Jan Stecker e l'esperto Sebastian Vollmer. A seguire, alle 00:45, ci sarà la prima TV gratuita del documentario "Jakob Johnson - Never Give Up", disponibile per lo streaming su RTL+ dal 5 settembre. Inoltre, l'attesa dei fan per la nuova stagione sarà abbreviata dalla popolare serie documentaristica NFL "Hard Knocks". A partire dall'8 settembre e quindi poco dopo l'inizio negli Stati Uniti, un nuovo episodio di questa edizione "Hard Knocks - Training Camp with the Chicago Bears" sarà disponibile ogni settimana per lo streaming su RTL+.

In linea con la sua ampia copertura della NFL, RTL ha annunciato che la sua All Inclusive Entertainment App trasmetterà anche le partite, rendendo l'esperienza accessibile ai telespettatori.

