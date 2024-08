- Questa e' l'IA della Foresta Nera su cui si basa Elon Musk.

Una piccola azienda di Friburgo sta causando scalpore nella scena internazionale dell'IA. Il suo nome: Black Forest Labs. Lo startup ha rilasciato il suo nuovo generatore di immagini, FLUX.1, il 1° agosto, che è stato utilizzato milioni di volte nella sua prima settimana, secondo Capital.

FLUX.1 crea un'immagine adeguata da una descrizione testuale con un solo clic del mouse, simile a un professionista grafico. Nella sua versione più veloce, l'intelligenza artificiale impiega meno di dieci secondi per farlo. Gli esperti del settore considerano l'IA della Foresta Nera altamente competitiva con i giganti USA come OpenAI e Midjourney. È notevole considerando che l'azienda dietro di essa è nata solo due mesi fa e impiegerebbe solo 14 persone.

"Per i generatori di immagini, il test acido è quanto bene rappresentano le mani, il testo e le scene complesse", dice Tristan Post, che insegna IA e imprenditorialità al TU Monaco. In tutti questi campi, il modello ha finora convinto nei controlli casuali. "Quello è lo stato dell'arte", conclude Post.

Meglio dei leader del settore

Secondo Black Forest Labs, FLUX.1 supera addirittura i generatori di immagini leader Midjourney V6 e DALL-E 3 di OpenAI nel cosiddetto punteggio ELO, un test di prestazione ampiamente utilizzato per l'intelligenza artificiale. Il nuovo arrivato sta quindi facendo ondeggiare la scena: sulla piattaforma open source Hugging Face, FLUX.1 si classifica attualmente al primo e al secondo posto in diverse versioni e ha superato il milione di download.

I creatori del successo a sorpresa lasciano parlare la loro tecnologia. Finora hanno annunciato solo il loro generatore di immagini e hanno rivelato poco altro su di loro. "Siamo impegnati a creare lo standard dell'industria per i media generativi", dicono. Un generatore di video seguirà presto.

Tuttavia, i fondatori Robin Rombach, Andreas Blattmann e Patrick Esser si sono già fatti un nome nei circoli del settore. Tutti e tre hanno precedentemente studiato le basi della generazione di immagini artificiali alla Ludwig-Maximilians-Universität München sotto il noto professore di IA Bjoern Ommer.

Il loro lavoro ha portato, tra l'altro, al codice per il generatore di immagini Stable Diffusion, acquisito dalla startup britannica Stability AI nel 2022. Rombach e Blattmann sono stati assunti lì come scienziati fino a marzo 2024. Tuttavia, l'azienda ha rischiato di implodere all'inizio di quest'anno dopo aver affrontato difficoltà finanziarie, essere stata citata in giudizio da Getty Images per presunte violazioni del diritto d'autore e aver perso numerosi fornitori di servizi.

Con Black Forest Labs, i ricercatori di punta devono ora dimostrare che possono fare meglio di Stability AI e costruire un modello di business sostenibile. L'azienda ha già stretto un partenariato con X, il successore di Elon Musk di Twitter, che ha offerto il generatore di immagini ai suoi clienti premium dalla metà di agosto. Sarà interessante vedere come Black Forest Labs affronta le questioni etiche relative alla creazione di contenuti potenzialmente ingannevoli in questo contesto.

Lo startup potrebbe anche affrontare domande legali scomode in tal senso. "Si può vedere un miglioramento chiaro rispetto ad altri modelli, ma sembra che siano state rimosse alcune barriere, come l'uso dei diritti di marchio", dice il professor Bjoern Ommer, che è stato il supervisore dei fondatori. Ad esempio, i loghi di Nike e Coca-Cola erano visibili su immagini generate dall'IA di FLUX.1 pubblicate dagli utenti su Internet. La rappresentazione di politici in un contesto sfavorevole è anche possibile con questo.

Per la crescita futura, lo startup ha recentemente chiuso un primo round di finanziamento di 31 milioni di dollari. I fondi provengono, tra gli altri, dai fondi di investimento USA Andreessen Horowitz e General Catalyst, l'investitore svevo Match VC e figure prom

