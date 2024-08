Questa coppia americana ha ottenuto un visto "polvere d'oro" per lavorare in Italia.

Persone in tutto il mondo sognano di trasferirsi in Italia per vivere il sogno della "Dolce Vita". Ma per molti, quel sogno rimane tale - un sogno - a causa di un ostacolo maggiore: l'immigrazione.

Come ogni altro paese, l'Italia ha regole severe su chi può e non può trasferirsi lì. Alcuni stranieri possono ottenere passaporti attraverso i loro antenati italiani. Altri approfittano di un "visto di residenza elettiva", che consente alle persone di immigrate a condizione che abbiano un certo reddito passivo (circa $40.000 all'anno da investimenti o proprietà). I titolari di questo visto non possono lavorare.

Per coloro che vogliono trasferirsi ma hanno bisogno di lavorare, le opzioni sono estremamente limitate - i visti di lavoro per l'Italia sono come il pane.

Ma per coloro che riescono a ottenerli, un'esperienza cambiata vita li aspetta.

A novembre 2019, i musicisti Zeneba Bowers e Matt Walker hanno lasciato i loro lavori al Nashville Symphony, venduto la loro casa del Tennessee, abbandonato le loro proprietà e si sono trasferiti nel villaggio di Soriano nel Cimino, a 50 miglia a nord di Roma - tutto questo in pochi settimane.

Hanno portato con loro solo i loro quattro gatti e i loro strumenti: un violino per Bowers e il cello di Walker.

"Volevamo un nuovo inizio, un posto dove potessimo godere di più piacere nella vita e del tempo di qualità", dice Walker. "A casa nostra avevamo un programma di lavoro frenetico e volevamo lasciare i nostri lavori sinfonici mentre ancora li godevamo."

Gli Stati Uniti - e lo stile di vita americano - non li soddisfacevano più.

"Negli Stati Uniti c'è un costo della vita alto rispetto alla qualità della vita. C'è la cultura delle armi e la mentalità che c'è dietro di essa, la tendenza alla violenza. Non volevamo più vivere in un paese del genere", dice Walker, 55 anni.

Abbandonare il sogno americano

Negli Stati Uniti, essere sempre occupati è visto come una virtù, aggiunge Bowers, 51 anni - ma in realtà, avere un programma pieno è stressante. "Anche se negli Stati Uniti le persone dicono che la famiglia è importante, nessuno può permettersi di prendersi del tempo libero per stare insieme", dice.

Inoltre, volevano una nuova sfida - e la volevano subito.

"Guardando avanti al nostro futuro, sembrava possibile che potessimo continuare a ripetere la stessa cosa anno dopo anno. Amavamo suonare musica orchestrale, ma volevamo lasciare quando eravamo al top della nostra forma, non dopo essere entrati in pensione", dice.

Avevano già costruito una seconda carriera, autopubblicando guide turistiche sull'Italia e sull'Irlanda. Era ora di fare il grande passo.

Così hanno detto addio al sogno americano.

La coppia non aveva molto tempo per riflettere e pianificare il loro trasferimento attraverso l'Atlantico. Dovevano cogliere l'opportunità di presentare e ottenere in tempi record un visto di lavoro italiano come artisti autonomi, che dicono sia raramente concesso.

A settembre 2019 hanno assunto un avvocato specializzato in immigrazione e hanno presentato la domanda al consolato italiano di Detroit il 17 settembre.

Solo due settimane dopo, erano i proprietari di "lavoro autonomo" (visti per lavoratori autonomi) - tradizionalmente considerati quasi impossibili da ottenere. Quell'anno, l'Italia ha concesso circa 3.000 di questi visti in tutto il mondo. Oggi, quel numero è più vicino a 500.

"Crediamo di essere stati fortunati perché entrambi avevamo credenziali solide oltre alle nostre posizioni nell'orchestra, tra cui la direzione del nostro ensemble da camera e la nomination al Grammy come esecutori e produttori", dice Walker.

"Abbiamo una lunga lista di musicisti di fama mondiale con cui abbiamo suonato e registrato negli anni, un'esperienza estesa nell'organizzazione di concerti e una significativa riconoscimento pubblico e stampa dello stesso. Ci sentiamo molto fortunati."

Avere un avvocato specializzato che presenti la domanda li ha anche aiutati, credono.

Coloro che sono fortunati enough to ottenere un visto per lavoratori autonomi devono trasferirsi entro tre mesi o perderlo. "Dovevamo lasciare i nostri lavori, vendere tutto ciò che possedevamo, vendere la nostra casa e preparare i nostri quattro gatti per il trasferimento internazionale, per partire il 19 novembre", dice Bowers.

Tornare al paese

La coppia ha scelto Soriano nel Cimino, circondato da foreste di castagni e funghi porcini, dopo aver visitato l'area in febbraio 2019, durante uno dei loro molti viaggi in Italia, su suggerimento di un amico.

Situato nella zona della Tuscia un tempo abitata dagli antichi Etruschi e disseminata di catacombe, il villaggio si trova a metà strada tra Roma e Viterbo. Nei weekend attira i turisti di Roma, gli escursionisti, i cacciatori di cinghiali e i cercatori di funghi. La coppia si è innamorata subito della pace e della vita semplice.

A aprile 2019 avevano già acquistato un piccolo appartamento di 500 metri quadrati per 26.000 euro ($28.000). A pochi minuti dalla piazza del paese, ha una terrazza - dove la coppia suonava musica per i residenti durante i lockdown per il Covid-19. È quella terrazza, con la sua vista sulla castello medievale Orsini del paese, che li ha attratti per primi.

Rinfrescarlo è stato facile. Hanno speso altri 17.000 euro ($18.000) per fare miglioramenti minori, tra cui abbattere un muro per renderlo open space, installare una linea del gas e aggiungere una stufa a pellet - la loro unica fonte di riscaldamento d'inverno. Hanno anche dovuto arredare l'appartamento.

I soli americani in città

Anche se Bowers e Walker erano completamente fuori dalla loro zona di comfort quando sono arrivati a Soriano nel Cimino, dicono ora di sentirsi più a loro agio di quanto non siano mai stati.

"Qui in Italia conduciamo uno stile di vita migliore con una qualità della vita più alta, abbiamo una migliore salute mentale e fisica, un nuovo sbocco per la nostra arte e creatività. Siamo più felici e ci sentiamo meglio. E costa anche molto meno rispetto agli Stati Uniti", dice Walker.

Trasferirsi da Nashville (popolazione 1,3 milioni) a un tranquillo villaggio di appena 7.000 abitanti è stato un'impresa piena di sfide.

Sradicarsi e ricostruire la propria vita ha comportato la gestione di due attività (musica e pianificazione dei viaggi) durante e dopo una pandemia, e fare i conti con l'incertezza e lo stress di rispettare i propri obblighi come lavoratori immigrati che devono dimostrare regolarmente il proprio reddito alle autorità italiane per mantenere i propri permessi di lavoro, da rinnovare ogni due anni.

Tre mesi dopo il loro arrivo, la pandemia ha colpito l'Italia e il loro reddito si è bloccato. Per passare il tempo durante il lockdown, si sedevano sulla loro terrazza ogni sera e suonavano gli strumenti per i villici.

Tuttavia, avevano molto da fare.

"La maggior parte del nostro tempo è stata dedicata a pulire e smistare le proprietà del precedente proprietario. Qui in Italia è abbastanza comune che quando si acquista una casa, si ottiene tutto ciò che vi è lasciato, che può includere mobili, vestiti, oggetti personali, addirittura cibo del precedente proprietario. Abbiamo ancora alcune delle sue vecchie cartoline di Natale", dice Walker.

Quattro anni dopo, la coppia si è tuffata nella loro nuova vita. Hanno creato un quartetto musicale con una soprano locale, esibendosi nei festival del villaggio, nelle fiere del castagno e nei matrimoni in tutta l'Italia.

La coppia ha anche avviato una nuova attività, organizzando itinerari per i visitatori desiderosi di scoprire l'Italia bucolica. Hanno anche scritto un memoir sulla loro avventura italiana intitolato "Non posso credere che viviamo qui".

"Non ci sono altri expat americani qui, il che è un'altra ragione per cui amiamo Soriano nel Cimino. Abbiamo ottimi vicini e i villici sono molto cordiali", dice Bowers. "Durante il lockdown, gli anziani ci portavano verdure fresche dai loro orti, uova e vino fatto in casa."

La coppia prevede di richiedere la cittadinanza italiana quando andranno in pensione - a quel punto, credono di aver vissuto in Italia abbastanza anni per esserne elegibili. I cittadini non UE devono risiedere per un decennio prima di poter presentare la richiesta.

Ma per ora, il futuro sembra luminoso.

"Tutto ciò che possediamo è in questo paese, spendiamo il nostro denaro e guadagniamo il nostro reddito qui. È la nostra casa ora", dice Bowers.

