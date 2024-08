- Quentin Tarantino attribuisce parzialmente la colpa a lui.

Un tribunale ha recentemente archiviato le accuse contro Alec Baldwin (66) relative al suo coinvolgimento nel tragico incidente sul set di "Rust", ma il regista Quentin Tarantino (61) non è ancora pronto a perdonarlo. Tarantino ha espresso il suo pensiero durante un'intervista al podcast "Club Random" (68) condotto dal comico Bill Maher. La discussione si è incentrata sull'incidente in cui una pistola impugnata da Baldwin è partita accidentalmente, uccidendo la direttore della fotografia Halyna Hutchins (1979-2021).

Maher ritiene assurdo che Baldwin abbia dovuto affrontare un processo, e Tarantino concorda in parte, sostenendo: "Gli armaioli sono responsabili per il 90% di tutto ciò che accade con la pistola". Tuttavia, aggiunge: "L'attore è responsabile per il 10%. È un'arma pericolosa, e sei anche tu responsabile per la sua sicurezza". Conosciuto per l'uso frequente di armi da fuoco nei suoi film, Tarantino ha sottolineato questo punto.

Tarantino non è d'accordo con la valutazione di SAG-AFTRA

Tarantino non è d'accordo con la posizione presa dal sindacato degli attori SAG-AFTRA, che ha definito la responsabilità dell'attore in simili incidenti pari a zero percento. In una dichiarazione del gennaio 2024, hanno spiegato: "Il ruolo dell'attore non è quello di essere un esperto nell'uso delle armi da fuoco o nella gestione delle armi". Hanno aggiunto: "Le pistole vengono fornite sul set sotto la guida di più esperti di sicurezza responsabili dell'uso corretto".

Hannah Gutierrez-Reed, l'armaiola di "Rust", è stata condannata a 18 mesi di prigione per omicidio colposo. Nonostante questo, il caso di Baldwin è stato archiviato a luglio 2024 a causa di un errore procedurale. Tuttavia, si sospetta che l'accusa abbia nascosto prove cruciali alla squadra legale di Baldwin.

Con le accuse del processo penale archiviate, Baldwin è ora immune da ulteriori procedimenti. Tuttavia, la famiglia di Halyna Hutchins intende continuare a perseguire Baldwin in un processo civile.

