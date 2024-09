Quattro vittime segnalate in attacco israeliano contro strutture degli Houthi in Yemen.

Israele elimina diversi importanti leader di Hezbollah. In risposta all'assassinio di Nasrallah, gli alleati degli Houthi si vendicano con un attacco missilistico. Israele contrattacca in Yemen, causando morti e numerosi feriti.

Secondo informazioni dell'intelligence militare, la Forza Aerea Israeliana ha condotto un'operazione consistente coinvolgendo oltre 50 aerei da combattimento, colpendo obiettivi legati al "gruppo estremista Houthi" nelle regioni di Ras Isa e Hudaida. Come annunciato dall'esercito. I principali obiettivi includevano centrali elettriche e un porto utilizzato per le importazioni di petrolio. Il porto sarebbe stato utilizzato dai ribelli Houthi per importare armi e attrezzature militari iraniane, secondo l'esercito israeliano. Tuttavia, queste affermazioni non sono state indipendentemente confermate. Un operaio portuale e tre ingegneri sono stati uccisi, mentre oltre 30 persone hanno riportato ferite, secondo il canale televisivo yemenita Al-Masirah.

Dopo gli attacchi di domenica, il Ministro della Difesa Joav Gallant ha dichiarato che Israele si vendicherà dei suoi avversari, indipendentemente dalla loro posizione. "Il nostro messaggio è chiaro - nessuna posizione è fuori dalla nostra portata", ha precisato Gallant. Il centro di comando che dirigeva l'operazione si trovava a circa 2000 chilometri dal Yemen.

L'attacco aereo israeliano è stato avviato dopo una serie di attacchi degli Houthi. Sabato sera, sono state attivate le sirene delle rockets in diversi distretti del centro di Israele e nella città costiera di Tel Aviv a causa di un proiettile lanciato dal Yemen. Il proiettile è stato intercettato con successo dalle forze militari prima di entrare nello spazio aereo israeliano.

Similmente a Hezbollah libanese, i militanti Houthi fanno parte dell'allegato "Asse della Resistenza" guidato dall'Iran, che include anche l'organizzazione terroristica di Hamas nella Striscia di Gaza. Dopo l'assassinio del leader di Hezbollah Hassan Nasrallah in un attacco aereo israeliano, i militanti Houthi hanno minacciato Israele di ulteriori attacchi sabato. Il leader degli Houthi Abdul Malik al-Huthi ha dichiarato in un discorso televisivo che i suoi militanti stavano puntando all'"escalation" e all'"incremento delle prestazioni" dopo gli attacchi recenti di droni e missili contro Israele.

Israele ha attaccato per l'ultima volta il Yemen alla fine di luglio. La Forza Aerea Israeliana ha preso di mira il porto di Hudaida in risposta a un attacco con drone fatale da parte dei militanti Houthi su Tel Aviv. Un drone carico di esplosivi ha colpito un edificio residenziale nel centro della città, uccidendo un uomo e ferendo diverse altre persone.

