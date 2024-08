Quattro tedeschi adolescenti sono stati rilasciati dalla custodia a Maiorca, dopo oltre un anno di detenzione preventiva.

Quattro uomini tedeschi, apparentemente coinvolti in un'aggressione sessuale di gruppo, hanno ottenuto la libertà provvisoria dopo oltre un anno di detenzione a Maiorca. Una fonte attendibile a Palma ha confermato la notizia alla dpa. I dettagli e i motivi della loro liberazione, come riportato per primo dal "Bild", rimangono poco chiari.

Il gruppo di turisti è sotto indagine per aver costretto un'18enne connazionale, che uno di loro aveva incontrato alla spiaggia di Ballermann, ad attività sessuali o a guardare passivamente. Le autorità affermano che uno dei sospetti ha registrato l'incidente con il suo telefono a luglio 2023.

Arrestati a Maiorca con l'accusa di stupro di gruppo, i cinque uomini avevano un'età compresa tra i 21 e i 23 anni. Fonti confermate dalla dpa hanno riferito che provenivano dalla Renania Settentrionale-Vestfalia, specificamente dal distretto del Märkischer Kreis nella regione del Sauerland. La procura di Hagen mantiene il suo procedimento contro i cinque, come dichiarato mercoledì.

In precedenza, un membro del gruppo tedesco era stato scarcerato anticipatamente. Al momento del rilascio, si è detto che era riuscito a dimostrare la propria innocenza riguardo all'aggressione presunta.

Il rilascio di tutti i sospetti non significa la fine del caso. Le indagini continueranno utilizzando le informazioni disponibili. La legge spagnola prevede una pena massima di 12 anni di carcere per coloro che vengono condannati per tali reati.

Il sospetto scarcerato in precedenza proveniva anche dalla Renania Settentrionale-Vestfalia, specificamente dalla stessa regione degli altri quattro uomini tedeschi. Nonostante il rilascio, il gruppo tedesco continua a essere sotto indagine per l'aggressione presunta in Spagna.

