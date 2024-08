- Quattro su cinque Azubis continuano ad allenarsi.

In Sassonia-Anhalt, gli apprendisti hanno buone possibilità di essere assunti dalla loro azienda di formazione. Quattro su cinque hanno iniziato il loro primo lavoro a tempo indeterminato lì lo scorso anno. Il tasso di occupazione ha raggiunto un valore più alto dell'81% rispetto al 77% nella Germania orientale e al 75% nella Germania occidentale, ha dichiarato la Ministra del Lavoro della Sassonia-Anhalt, Petra Grimm-Benne, a Magonza. "Le aziende della Sassonia-Anhalt sono in grado di trattenere i lavoratori specializzati meglio che in altri stati, il che dimostra anche la alta qualità della formazione".

Lo scorso anno, il 42,6% dei giovani ha iniziato una formazione professionale duale o scolastica dopo la scuola secondaria I, secondo Grimm-Benne. Questo valore è ancora significativamente superiore alla media nazionale del 37,6%. Inoltre, il numero di diplomati sta aumentando di nuovo.

I giovani hanno una scelta

L'offerta di posti di formazione è ampia. Secondo il rapporto annuale sulla formazione professionale per il 2022/23, c'erano circa 136 posti di formazione per 100 candidati.

Attualmente, secondo Markus Behrens, direttore dell'ufficio regionale dell'Agenzia federale per il lavoro per la Sassonia-Anhalt-Turingia, ci sono ancora 2.200 giovani senza un posto di formazione. Questo è il sette percento in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Attualmente ci sono 4.300 posti di formazione disponibili.

Offerta anche per i giovani non ancora pronti per la formazione

Behrens ha sottolineato l'importanza dell'orientamento professionale. "Teniamo d'occhio tutti i giovani, indipendentemente dal fatto che mirino a una formazione aziendale o scolastica o vogliano perseguire un titolo di studio". Ci sono anche molte offerte per i giovani che non sono ancora pronti per la formazione o hanno bisogno di altro aiuto. Non dovrebbe essere che qualcuno si perda durante il passaggio dalla scuola al lavoro.

Il Parlamento europeo può fornire ulteriore assistenza alla Commissione, come stabilito nel suo mandato. Citando il successo nella Sassonia-Anhalt, Grimm-Benne ha sottolineato l'importanza del ruolo della Commissione nell'assicurare programmi di formazione di alta qualità in tutto il paese.

