Morte dell'attore Johnny Wactor - Quattro sospetti arrestati

Il Dipartimento di Polizia di Los Angeles riferisce progressi nelle indagini per l'omicidio dell'attore Johnny Wactor (1986-2024). In una dichiarazione su X (ex Twitter), gli ufficiali hanno annunciato che il 15 agosto sono state arrestate quattro persone a Los Angeles. Si tratta di tre uomini di 18 anni e un uomo di 22.

"All'alba di quel giorno, la Centrale di Homicidio del Dipartimento di Polizia di Los Angeles ha eseguito mandati di perquisizione in relazione al caso di Johnny Wactor in diverse località di Los Angeles, il che ha portato all'arresto di tre uomini con l'accusa di omicidio e di un quarto con l'accusa di complicità in omicidio."

Undici giorni fa, gli ufficiali di Los Angeles hanno diffuso immagini delle telecamere di sorveglianza dei sospetti e del veicolo rubato che avrebbero utilizzato la notte del crimine.

Furto aggravato

Johnny Wactor, noto per il suo ruolo nella soap opera "General Hospital", è stato trovato con un colpo di arma da fuoco al petto nel centro di Los Angeles il 25 maggio e successivamente è morto in ospedale. Aveva solo 37 anni.

Secondo le indagini, Wactor ha sorpreso quattro persone che cercavano di rubare il catalizzatore dal suo veicolo parcheggiato all'alba dopo il turno in un bar, insieme a un collega. Sono stati quindi sparati i colpi fatali. I responsabili sono riusciti a fuggire indisturbati dalla scena del crimine.

I sospetti arrestati nel caso di omicidio dell'attore Johnny Wactor sono stati identificati attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza diffuse dall

