- Quattro sospetti arrestati per presunta rapina di gang

La polizia arresta quattro sospetti su sette in una serie di furti in diverse contee vicino a Reutlingen. La polizia criminale ha perquisito diversi appartamenti al mattino, come annunciato dalla polizia e dalla procura, trovando prove e beni sospetti rubati.

Dopo un arresto preliminare e parziali confessioni, un giudice ha mandato in carcere un presunto cervello di 34 anni, una donna di 32 anni e due uomini di 20 e 26 anni, come riferito. Non sono stati forniti ulteriori dettagli, secondo un portavoce della polizia. In totale, ci sono sette sospetti tra i 19 e i 34 anni che sono stati identificati.

Almeno sei furti commessi

Le perquisizioni e gli arresti sono basati su indagini per la sospetta commissione di numerosi furti gravi. Tra la fine di maggio e l'inizio di agosto, ci sono stati almeno sei furti e rapine in negozi self-service. I negozi coinvolti si trovavano nelle contee di Reutlingen, Göppingen e Zollernalb. Sono stati rubati prodotti alimentari e per la casa e l'igiene. Nel furto più recente a Burladingen (Zollernalbkreis) la scorsa settimana, sono scomparsi beni per oltre 1.200 euro. Tutti e sei i furti sono attribuiti al gruppo.

Come prossimo passo, le prove trovate negli appartamenti verranno valutate. È ancora incerto se il gruppo abbia commesso ulteriori furti e in che misura le persone coinvolte siano state coinvolte nei furti.

Leggi anche: