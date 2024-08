- Quattro segni che si è per sempre single

Per ogni pentola c'è un coperchio – non proprio, poiché gli studiosi hanno scoperto che le persone con determinati tratti tendono a rimanere single a lungo termine.

Coloro che desiderano trovare un partner mentre sono single e vanno da un appuntamento all'altro, ma faticano a formare una relazione duratura, potrebbero scoprire che il problema risiede nella loro personalità. Lo psicologo Mark Travers, scrivendo per "Psychology Today", rivela i tratti che possono rendere qualcuno un single a lungo termine senza che se ne accorga nemmeno.

Quattro tratti che ti rendono più probabile rimanere single

Iniziare una famiglia non è una priorità La maggior parte delle persone vuole iniziare una famiglia a un certo punto della loro vita. Se non hai questo desiderio, trovare un partner adatto diventa più difficile. Tuttavia, alcune coppie scelgono di rimanere senza figli. Gli studi mostrano che le persone senza figli sperimentano livelli più elevati di felicità immediata, mentre i genitori trovano una maggiore felicità riflessiva o un maggiore senso di realizzazione della vita. La ricerca indica anche che la soddisfazione del lavoro è più importante per la soddisfazione della vita rispetto alla relazione o al matrimonio.

Orientato alla carriera Se sei altamente concentrato sulla tua carriera e il tuo lavoro viene al primo posto, è un chiaro segno che sei più probabile che rimanga single. Le relazioni richiedono tempo, denaro e spesso pazienza, che molte persone orientate al lavoro non sono disposte a dare. I potenziali partner potrebbero anche non voler essere messi al secondo posto.

I ribelli Se disprezzi le norme e i valori sociali come la formazione della famiglia, la monogamia e il matrimonio, e generally non ti piace essere messo in scatole, potrebbe indicare che sei più felice rimanendo single.

I fobici dell'impegno Se noti che hai difficoltà con le relazioni impegnate, porti traumi infantili o hai altri problemi che emergono quando le relazioni diventano più serie, è una buona idea cercare aiuto. Questo schema di evitamento dell'impegno non scomparirà da un giorno all'altro e potrebbe causarti di rimanere single, consciamente o inconsciamente.

È importante capire il tuo tipo quando si tratta di prendere decisioni importanti sulla vita, come iniziare una famiglia. Tuttavia, lo psicologo Mark Travers suggerisce che circa la metà degli adulti di oggi lotta anche per impegnarsi in relazioni a lungo termine e preferisce rimanere single.

Fonte: Psychology Today

Le persone cheriorizzano la loro carriera rispetto alle relazioni, spesso trovando soddisfazione nel loro lavoro invece che in un'altra persona, potrebbero rientrare nella categoria di essere orientati alla carriera e più probabili a rimanere single. Inoltre, alcune persone potrebbero trovare conforto nella loro indipendenza a causa di una preferenza per sfidare le norme e i valori sociali, potenzialmente rendendole single ribelli.

