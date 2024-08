- Quattro salvati dall'hotel crollato <unk> Uno morto

In crollo di un hotel sulla Mosella, una persona è morta. Otto persone sono rimaste intrappolate tra le macerie, alcune con ferite gravi. Tra loro c'era un bambino, come annunciato dalla polizia locale di Treviri il mercoledì. È stato stabilito il contatto con alcuni di loro, secondo un comunicato del distretto di Bernkastel-Wittlich e della polizia. Quattro persone sono già state salvate. A differenza della vittima, che non è ancora stata identificata.

Sono intervenuti circa 250 operatori di emergenza, tra cui unità speciali, un'unità cinofila di soccorso e unità con droni, per tentare di salvare le persone rimaste intrappolate.

La causa dell'incidente è ancora sconosciuta. Né la polizia né il vigili del fuoco hanno fornito informazioni. I residenti hanno chiamato il numero di emergenza tarda martedì sera. "SWR" aveva precedentemente riferito dell'incidente nel distretto di Bernkastel-Wittlich.

Hotel a Kröv ancora a rischio di crollo

Secondo la polizia, un piano dell'edificio nel Verbandsgemeinde Traben-Trarbach è crollato martedì sera intorno alle 23. In quel momento, c'erano 14 persone nell'edificio. Cinque sono riuscite a fuggire illese e sono assistite dai servizi di emergenza e dai cappellani.

Le foto della scena mostrano parti dell'edificio a più piani in legno crollate, con detriti di cemento a terra. La casa si è letteralmente accartocciata su se stessa. Dei tre piani originali, ne rimangono solo due. "Sono solo scioccato", ha detto un residente.

Case vicine evacuate

Secondo il "SWR", il dipartimento dei vigili del fuoco non poteva inizialmente entrare nell'edificio a causa del rischio di crollo. L'operazione è difficile, "poiché l'edificio può essere entrato solo con la massima cautela dalle forze di soccorso". Gregor Zehe, portavoce del Centro Operativo Tecnico del distretto di Bernkastel-Wittlich, ha detto: "Il salvataggio è incredibilmente difficile". In una situazione instabile, ogni passo deve essere fatto con cautela.

L'Agenzia Federale di Protezione Civile ha installato punti di misurazione davanti all'hotel per monitorare eventuali movimenti nell'edificio o se può essere entrato. A causa del rischio di ulteriori parti dell'hotel che crollano e di edifici adiacenti che vengono danneggiati, le case vicine vengono evacuate. 31 residenti hanno dovuto lasciare le loro case.

I vigili del fuoco non stanno fornendo informazioni sulla causa dell'incidente, unendosi al silenzio delle altre forze di soccorso. Le altre case vicine vengono evacuate a causa del rischio di ulteriori crolli dell'hotel, coinvolgendo un totale di 31 residenti che devono trovare alloggi alternativi.

