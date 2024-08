- Quattro salvati dall'hotel crollato <unk> due morti

Albergo crollato sulla Mosella, scoperta un'altra vittima. Il bilancio sale a due. Quattro persone sono state salvate dai servizi di emergenza. Tra i sepolti c'è anche un bambino, come annunciato dalla polizia locale di Treviri il mercoledì. È stato stabilito un contatto parziale con i dispersi, come dichiarato in una nota congiunta dell'amministrazione del distretto di Bernkastel-Wittlich e della polizia.

Sul posto ci sono circa 250 operatori dei servizi di emergenza, inclusi unità speciali, un'unità cinofila di ricerca e soccorso e unità con droni, impegnati nel tentativo di salvare i dispersi.

La causa dell'incidente non è ancora chiara, né la polizia né i vigili del fuoco hanno fornito informazioni. Secondo quanto riferito, i residenti hanno chiamato i servizi di emergenza tarda la sera di martedì. In precedenza, "SWR" aveva riferito dell'incidente nel distretto di Bernkastel-Wittlich.

Albergo a Kröv ancora a rischio di crollo

Secondo la polizia, un piano dell'edificio nel Verbandsgemeinde Traben-Trarbach è crollato martedì sera intorno alle 23. In quel momento, c'erano 14 persone nell'edificio, cinque delle quali sono riuscite a fuggire illese e sono ora assistite dai servizi di emergenza e dai consulenti della crisi.

Le immagini della scena mostrano parti dell'edificio a più piani in legno crollate, con detriti di cemento sparsi a terra. La casa sembra essere crollata su se stessa, con solo due piani rimasti dei originali tre. "Sono semplicemente scioccato", ha detto un residente locale.

Case vicine evacuate

Secondo il report "SWR", i vigili del fuoco non sono stati in grado di entrare nell'edificio a causa del rischio immediato di crollo. L'operazione è difficile, poiché i servizi di emergenza possono entrare nell'edificio solo con grande cautela. Gregor Zehe, portavoce del Centro Operativo Tecnico del distretto di Bernkastel-Wittlich, ha detto: "L'operazione di soccorso è incredibilmente difficile". Data la situazione instabile, è necessario essere precisi in ogni passo intrapreso.

L'Agenzia Federale di Protezione Civile ha installato punti di misurazione davanti all'albergo per monitorare eventuali movimenti dell'edificio o la possibilità di entrarvi. A causa della preoccupazione che ulteriori parti dell'albergo possano crollare e causare danni agli edifici adiacenti, le case vicine stanno siendo evacuate. 31 residenti hanno dovuto lasciare le loro case.

I vigili del fuoco, come gli altri servizi di emergenza, non hanno fornito informazioni sulla causa dell'incidente in Germania. I residenti evacuati sono temporaneamente ospitati in strutture di emergenza vicine a causa delle preoccupazioni per la stabilità delle case vicine.

Leggi anche: