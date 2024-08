- Quattro relitti carichi di cadaveri recuperati da una barca sommersa

Dopo circa due giorni e mezzo dal naufragio del lussuoso yacht "Bayesian" al largo delle coste siciliane, i sommozzatori di soccorso hanno recuperato i corpi di quattro persone morte a bordo del vascello sommerso. I corpi sono stati trovati a una profondità di circa 50 metri all'interno dello yacht il mercoledì.

Secondo le fonti, tra le vittime c'è Mike Lynch (59), un noto miliardario britannico che aveva pianificato una crociera di celebrazione nel Mediterraneo dopo un eventuale proscioglimento in tribunale. Sua figlia di 18 anni, Hannah, era anche tra le vittime.

Le possibilità di trovare sopravvissuti sono ora praticamente nulle. Mercoledì sera sono sorti ulteriori sospetti riguardo a due corpi ancora a bordo del vascello. Finora sono state confermate cinque vittime.

Le circostanze dell'incidente, avvenuto a soli mezzo miglio nautico (circa 900 metri) dalla costa il lunedì, rimangono ancora sconosciute. Il capitano ferito del "Bayesian" è stato interrogato dalla polizia per ore. Ha dichiarato, secondo "La Repubblica", "Non ce lo aspettavamo". Tuttavia, queste affermazioni sono state accolte con scetticismo.

A bordo del vascello c'erano in totale 22 persone. La moglie dell'imprenditore tecnologico è stata segnalata tra i sopravvissuti.

I sommozzatori continuano la ricerca delle vittime

Il vascello affondato è apparentemente inclinato sul fondale marino, rendendo il processo di recupero ancora più difficile. Martedì, i sommozzatori di soccorso sono riusciti a ispezionare alcune aree sotto il ponte prima di raggiungere le cabine dei passeggeri del ponte inferiore. È stato utilizzato anche un robot subacqueo.

Il "Bayesian", lungo 56 metri, è affondato all'alba del lunedì durante una violenta tempesta vicino al porto di Porticello, non lontano dalla capitale Palermo - apparentemente in meno di 60 secondi. Gli esperti continuano a interrogarsi su come questo disastro possa essere avvenuto. Possibili teorie includono un boccaporto aperto durante un'onda gigante o un impostazione del timone difettosa sullo scafo, in grado di alterare l'assetto della nave.

Lo yacht ha subito importanti ristrutturazioni nel 2020. Era stato equipaggiato con un sistema in grado di dimezzare il pescaggio nelle normali condizioni di navigazione, mantenendo una profondità di quasi dieci metri con il timone completamente esteso. Il pescaggio poteva essere ridotto a circa quattro metri - ad esempio, per entrare in un porto.

Lynch viene spesso chiamato il "Bill Gates britannico" dalla stampa scandalistica britannica. Ha orchestrato la vendita della società di software Autonomy al conglomerato statunitense Hewlett-Packard per 11 miliardi di dollari (attualmente 9,94 miliardi di euro) nel 2011 - un importante fallimento

Leggi anche: