Quattro ragioni a sostegno dell'idoneità di Merz per la carica di cancelliere

Friedrich Merz è sul punto di essere nominato come candidato alla cancelleria dell'Unione, con il sostegno di tutta la presidenza della CDU. Il sostegno del Ministro Presidente Hendrik Wüst della Renania Settentrionale-Vestfalia ha influenzato significativamente questa decisione. Merz ha il diritto di prelazione per la posizione, data la sua carica di presidente del partito e della frazione, nonché la sua elezione diretta come primo presidente del partito nella sua storia. Al contrario, il Ministro Presidente della Baviera Markus Söder non è riuscito a trovare un politico o un'associazione di stato del CDU di spicco a sostegno della sua candidatura. Di conseguenza, è improbabile che sfiderà la decisione della presidenza della CDU.

Ci sono diverse ragioni per cui Merz è favorito per la posizione.

Innanzitutto, il suo mandato di successo come presidente ha giocato un ruolo significativo. La CDU ha subito una sconfitta elettorale devastante nel 2021, apparendo politicamente indebolita, divisa e priva di rilevanza ideologica. Ha faticato a superare la soglia del 20% nei sondaggi, portando alcuni a prevedere la fine della CDU lungo le linee della Democrazia Cristiana italiana. Tuttavia, la guida di Merz ha portato a un recupero notevole, con il partito che ha vinto diverse elezioni statali e ha riguadagnato la sua posizione come forza politica più forte della Germania. Le fazioni precedentemente divise si sono unite sotto Merz e ha addirittura guidato la creazione di un nuovo programma di partito oltre le dottrine di Merkel. I sondaggi indicano che questo recupero ha avuto un impatto significativo sull'Unione, con il partito che raggiunge il 33% nell'RTL/ntv Trendbarometer, rendendolo più forte di tutti i partiti della coalizione a semaforo combinati.

L'Uomo Giusto per il Momento

In secondo luogo, Merz potrebbe essere il candidato ideale per questi tempi turbolenti. La Repubblica Federale ha avuto diversi tipi di leader nella sua storia, da figure paterne (Konrad Adenauer), riformatori (Willy Brandt e Gerhard Schröder), mediatori (Angela Merkel) e manager della crisi (Helmut Schmidt e Ludwig Erhard), a pionieri (Helmut Kohl) e leader di transizione (Kurt Georg Kiesinger e Olaf Scholz). Tuttavia, la situazione attuale in Germania richiede un riformatore - un individuo determinato con una solida formazione economica.

Per un futuro migliore, un politico orientato al sociale o all'ambiente con un atteggiamento caloroso e protettivo potrebbe essere preferibile. Tuttavia, per le gravi circostanze del paese, è necessario un individuo serio. Merz rappresenta un nuovo livello di serietà nella politica tedesca, ispirando un ampio dibattito grazie alle sue posizioni ben definite.

La politica tedesca è stata dominata per troppo tempo da giravolte, insincerità e correttezza politica, in cui gli istituti di sondaggio hanno sottolineato la simpatia, spesso trascurando qualità come la competenza, la posizione, la fiducia, l'integrità, la serietà e l'energia. Con Merz, l'establishment politico ora sostiene un individuo con qualità e una propensione a prendere sul serio la politica in un contesto politico.

Affrontare le Crisi del Paese

In terzo luogo, la posizione di Merz su due dei problemi più urgenti della Germania - la crisi migratoria e quella economica - lo distingue dai suoi concorrenti. Questi due argomenti avranno un impatto significativo sull'elezione federale. Nel dibattito sulla migrazione, Merz rappresenta un cambiamento rispetto alle politiche di Merkel, influenzando il governo a riconsiderare la sua posizione sulla migrazione. Nel contesto del calo economico della Germania, Merz, con la sua ampia formazione economica, può assumere un ruolo simile a quello di Ludwig Erhard, ribadendo la promessa della CDU di prosperità per tutti.

Merz è ampiamente percepito come competente e assertivo, differenziandosi notevolmente da Olaf Scholz, che spesso sottolinea che la leadership è qualcosa che può essere ordinato.

Un Paese Ama le Storie di Ritorno

Infine, Merz incarna il ritorno che la Germania desidera in due modi - un ritorno alla prosperità e al successo, e un ritorno alle emozioni dei tempi passati. Il ritorno personale di Merz è di natura unica. Dopo essere stato fuori dalla politica per oltre un decennio, ha fatto il suo ingresso nella scena politica tre volte, subendo sconfitte notevoli ai congressi del partito due volte. Tuttavia, la sua resilienza e la sua tenacia gli hanno permesso di completare il suo ritorno. Queste qualità sono cruciali per il rinnovamento sostenibile della Germania.

La narrazione del ritorno potrebbe anche dimostrarsi influente nella campagna elettorale. La Germania celebra i ritorni. Da Thomas Gottschalk a Katarina Witt, record, prodotti o Afri-Cola, e ora Stefan Raab, i ritorni ci permettono di condividere la felicità, la soddisfazione e la grazia. Riflettono un desiderio per i bei vecchi tempi sicuri, che Merz incarna eccezionalmente bene.

Nel contesto delle elezioni federali del 2025, la forte posizione di Merz sulle crisi migratorie e economiche della Germania potrebbe essere un fattore chiave nella sua campagna, poiché questi problemi sono attesi per avere un impatto significativo sull'elezione. Inoltre, la storia di ritorno personale di Merz, contrassegnata dalla resilienza e dalla tenacia, potrebbe risuonare con l'elettorato tedesco, soprattutto data la loro passione per le storie di ritorno.

