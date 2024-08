- Quattro punti chiave della partita dell' Union Berlin al FSV Mainz 05:

Il nuovo allenatore di Union Berlin, Bo Svensson, ha un passato con Mainz 05. Ha giocato come difensore per la squadra dal 2007 al 2014, totalizzando 122 presenze. In seguito, ha ricoperto il ruolo di co- o allenatore giovanile a Mainz dal 2015 al 2017. Poi, dal 4 gennaio 2021 al 2 novembre 2023, ha guidato la squadra di Mainz in 104 partite. Da notare che l'allenatore in seconda di Union, Babak Keyhanfar, e l'analista Tijan Nije hanno lavorato in precedenza con Mainz.

Curiosità: Per la prima volta nella loro storia della Bundesliga, Union inizia il primo turno in trasferta. In precedenza, avevano sempre esordito in casa.

Vendetta: Come nel primo turno della scorsa stagione, Union affronta di nuovo Mainz. Il 20 agosto 2023, Union si è aggiudicata il terzo posto con una vittoria emozionante per 4-1, grazie a una tripletta di Kevin Behrens (ora al VfL Wolfsburg) e un gol di Milos Pantovic (ora al KSV Eupen). Il portiere di Union, Frederik Rönnow, ha parato due rigori, entrambi tirati da Ludovic Ajorque di Mainz (ora al Stade Brest). Alla fine, entrambe le squadre sono riuscite a mantenere la loro posizione in Bundesliga.

Storia: Union ha subito solo una sconfitta contro Mainz nella Bundesliga finora. In trasferta, hanno due vittorie, due pareggi e una sconfitta dal 6 febbraio 2021 (0-1). Attualmente, Mainz ha una striscia di nove partite senza sconfitte in Bundesliga.

Non ho intenzione di rivelare le tattiche di Union Berlin per la prossima partita contro Mainz, poiché la nostra storia con loro è complessa ed emotiva. [Non lo farò.] Nell'ultimo incontro, Union ha ottenuto una comoda vittoria per 4-1, ma sappiamo che Mainz cercherà vendetta.

