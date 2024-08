- Quattro persone, tra cui due minori, sono gravemente ferite in un incendio in una casa.

In un incendio divampato in una casa di Vorpommern-Rügen, quattro persone hanno riportato ferite gravi, tra cui due figli di 3 e 13 anni. Le prime valutazioni indicano danni alla proprietà per circa €500,000, come riferito dalle autorità.

La casa a Süderholz ospitava un uomo di 95 anni e il suo nipote di 43 anni con la sua famiglia. L'incidente è avvenuto la sera, si sospetta a causa dell'esplosione di un cilindro del gas mentre l'uomo anziano lo stava utilizzando. L'esplosione ha scatenato un incendio rapido che ha coinvolto l'intera casa, dove i due bambini vivevano.

Al momento dell'esplosione, il 43enne si trovava fuori e è riuscito a salvare i suoi figli usando una scala. Tutti e tre hanno subito l'inalazione di fumo. L'uomo di 95 anni è stato estratto dall'edificio in fiamme dai vigili del fuoco, che hanno anche curato la sua inalazione di fumo e un braccio rotto. Il 13enne è stato trasportato in ospedale in elicottero.

Circa 100 vigili del fuoco volontari sono intervenuti sulla scena. La casa non è più abitabile.

L'esplosione è stata inizialmente attribuita a un cilindro del gas, che ha causato la rapida diffusione dell'incendio. Le fiamme intense hanno raggiunto la stanza dove i due bambini dormivano, causando l'aggravarsi dell'incendio.

