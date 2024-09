Quattro persone sono state tragicamente uccise quando piogge storiche, non viste da decenni, hanno colpito alcune regioni dell'Europa centrale e orientale.

Un sistema di bassa pressione che si muoveva lentamente, chiamato Tempesta Boris, ha scaricato un mese di pioggia su diverse città europee storiche come Vienna, Bratislava e Praga.

Purtroppo, quattro persone sono morte in Romania a causa delle abbondanti piogge, lasciando molte altre intrappolate in zone allagate. I servizi di emergenza sono stati deployati nelle regioni colpite mentre le autorità segnalavano le piogge più intense registrate in un secolo nelle ultime 24 ore.

"La situazione era più grave in sette comuni", ha dichiarato il Ministro dell'Interno della Romania, Cătălin Predoiu, a CNN affiliate Antena 3. "Hanno già intervenuto per salvare 95 persone, ma è triste segnalare che quattro persone sono state trovate morte nelle loro case o cortili".

I fiumi hanno superato i loro argini in Polonia e nella Repubblica Ceca. La regione meridionale della Polonia ha ordinato l'evacuazione degli abitanti del comune di Glucholazy. Il livello dell'acqua del fiume Biala Glicholaska è salito di due metri, ovvero 6,5 piedi, durante la notte di sabato.

Il Ministro dell'Interno della Polonia, Tomasz Siemoniak, ha dichiarato a TVN24 dopo una notte difficile che si stanno "concentrando sui potenziali pericoli nelle prossime ore".

Si prevedono allagamenti persistenti nella Repubblica Ceca, con l'istituzione di evacuazioni obbligatorie per alcune aree. I video diffusi dal Servizio di Soccorso e Spegnimento Incendi della Repubblica Ceca hanno mostrato strade allagate nel comune meridionale di Benešově nad Černou, dove due donne che avevano ignorato gli ordini di evacuazione sono state soccorse in barca.

Gli stati meridionali e orientali della Germania si stanno preparando per le alluvioni, poiché sono state emesse avvertenze per l'allagamento dei fiumi nello stato della Sassonia. In Austria confinante, le piogge abbondanti hanno causato un aumento dei livelli dell'acqua in diversi fiumi, portando alla mobilitazione dei servizi di soccorso durante la notte.

Si prevedono allagamenti continui e significativi per tutto il weekend.

Sono state emesse allerta rosse, il livello più alto di allerta, per alcune regioni in Polonia, Germania, Repubblica Ceca, Austria e Slovacchia. Questo livello di allerta segnala "eventi meteorologici intensi" e "è probabile che si verifichino danni significativi", secondo Meteoalarm.

