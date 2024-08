- Quattro persone sono rimaste gravemente ferite nell'incendio di Poggendorf.

In un incendio a Poggendorf, nel distretto di Vorpommern-Rügen, un uomo di 95 anni, suo nipote di 45 anni e i due figli del nipote, di 3 e 13 anni, hanno subito gravi ferite. Le indagini preliminari della polizia suggeriscono che un'esplosione serale si è verificata quando l'anziano stava maneggiando una bombola di propano nel suo appartamento al piano superiore, condiviso con la sua famiglia. Le fiamme si sono propagate rapidamente all'interno della casa.

Il nipote, apparentemente fuori dall'edificio durante l'esplosione, è riuscito a far uscire i suoi due figli dalla casa. Tutti e quattro hanno subito gravi ustioni da fumo. Il ragazzo di 13 anni è stato trasportato in ospedale in elicottero. I vigili del fuoco hanno recuperato l'anziano dal suo appartamento e tutti i feriti sono stati trasportati in ospedale. Per fortuna, nessuno dei familiari è in condizioni critiche.

Il fuoco ha causato danni per circa 500.000 euro. Più di 100 operatori di emergenza sono intervenuti sulla scena. La casa non è più abitabile. La strada federale B194 è stata chiusa temporaneamente per circa tre ore durante le operazioni di spegnimento.

