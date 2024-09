- Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente vicino a Kröv.

Vicino a Kröv, che fa parte del distretto di Bernkastel-Wittlich, quattro persone sono rimaste ferite in un incidente. Secondo i resoconti della polizia, un autista non ha rispettato la precedenza di un altro veicolo che stava cercando di immettarsi in una strada federale, causando una collisione. I passeggeri feriti di entrambi i veicoli sono stati trasportati in strutture mediche vicine. La gravità delle loro ferite era inizialmente incerta.

