- Quattro persone sono rimaste ferite in un incendio in una residenza e un sospetto autore è stato arrestato.

Quattro persone sono rimaste ferite in un incendio notturno in una residenza privata a Zeitz, nel distretto di Burgenlandkreis. Tra i feriti ci sono un quindicenne e un signore di ottantaquattro anni, secondo le autorità. L'incendio doloso è al vaglio, secondo fonti attendibili. Una persona sospetta è stata fermata e l'origine dell'incendio sta venendo esaminata. Le autorità hanno evitato di fornire ulteriori informazioni a causa delle indagini in corso.

Le autorità hanno richiesto rinforzi poiché la situazione nella residenza in fiamme è diventata complessa. La polizia sta attualmente interrogando la persona sospetta in relazione all'indagine sull'incendio doloso.

Leggi anche: