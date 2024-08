- Quattro persone sono rimaste ferite in un incendio in una casa di città situata a Borkum.

Durante un incendio in una casa a schiera situata sull'isola del Mare del Nord di Borkum, quattro persone hanno riportato ferite, di cui due gravi. Un uomo e una donna, accompagnati da un bambino piccolo, hanno tentato di fuggire attraverso una finestra al primo piano durante la notte. Di conseguenza, entrambi gli adulti hanno riportato ferite gravi, mentre il bambino, di circa un anno, è miracolosamente uscito illeso. Un residente vicino ha prontamente segnalato l'incidente alle autorità, attivando così l'allarme dell'isola.

I primi resoconti indicano che un determinata stanza è andata a fuoco, diffondendosi poi all'appartamento al primo piano. I vigili del fuoco sono riusciti a salvare un individuo dal solaio, mentre gli altri residenti sono riusciti a evacuare in sicurezza.

Le persone non coinvolte sono state temporaneamente ospitate. L'incendio, che si è propagato verso il tetto, è stato infine spento. Purtroppo, la casa al momento non è abitabile. La causa dell'incendio e l'entità dei danni sono ancora in fase di determinazione.

Dopo aver indagato sulla causa dell'incendio, si è scoperto che l'innesco è stato dovuto a un guasto elettrico in cucina, specificamente in un elettrodomestico ad alto contenuto di grassi. La compagnia assicurativa, analizzando i danni, ha determinato che altre parti della casa, in particolare quelle in legno, sono state anch'esse interessate a causa del contenuto di grassi dell'incendio.

