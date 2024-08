- Quattro persone sono morte durante un tentativo fallito di cambiare corsia.

Quattro persone hanno perso la vita in un incidente stradale che ha coinvolto due veicoli sulla strada federale 6, a est di Dresda. Secondo la direzione della polizia di Görlitz, una donna di 61 anni è rimasta gravemente ferita. La direzione della polizia ha confermato che tutte le vittime erano residenti locali.

Stando ai resoconti, un SUV diretto verso Rossendorf stava cercando di superare due altri veicoli. Purtroppo, un altro conducente, ignaro, ha deciso di superare, portando a una collisione frontale. L'SUV è stato prima colpito contro un albero prima di tornare sulla strada. Di conseguenza, un conducente di 64 anni e tre passeggeri - un 59enne, un 81enne e un 86enne - hanno subito ferite fatali sul posto. Il passeggero del secondo veicolo è stato trasportato in ospedale con ferite gravi, ma non letali. Incredibilmente, i passeggeri del terzo veicolo non hanno riportato ferite.

L'incidente ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e di un elicottero di soccorso. La strada è stata chiusa per circa nove ore. Il traffico è stato riaperto all'alba. Gli inquirenti stanno attualmente indagando sulle cause dell'incidente, come ha dichiarato un portavoce della polizia.

