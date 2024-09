Quattro persone sono morte a causa di sparatorie in un incidente di sparatoria in una scuola superiore americana.

Si scatena il caos in una scuola superiore situata in Georgia, uno stato degli Stati Uniti. Un individuo armato inizia una sparatoria. Questo tragico incidente causa la morte di quattro persone e il ferimento di nove. Le autorità locali catturano un sospetto legato all'incidente. CNN riferisce la notizia, descrivendo il sospetto come un giovane uomo, ma non è ancora stato confermato se sia uno studente della scuola superiore.

Dopo la diffusione della notizia da parte di CNN, il numero di feriti segnalati sale a circa 30, secondo i resoconti della polizia. Al contrario, MSNBC riferisce initially due morti e quattro feriti.

La situazione rimane confusa

Il capo della polizia della contea di Barrow, Jud Smith, afferma che potrebbero essere necessari alcuni giorni per ottenere informazioni su ciò che è successo e perché. A causa del caos in corso, non fornisce informazioni sullo stato delle vittime in questo momento. Intorno alle 9:30 del mattino ora locale, sono state effettuate chiamate urgenti e segnalato il caso di un sospetto sparatore. Uno studente, parlando con le stazioni televisive locali, conferma di aver sentito più spari mentre si recava alla biblioteca della scuola. La Casa Bianca conferma ufficialmente che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è stato informato dell'incidente.

La tranquilla città di Winder, situata a circa 70 chilometri a nord-est di Atlanta, ospita circa 1900 studenti della scuola superiore Apalachee, secondo le statistiche del consiglio scolastico.

Purtroppo, negli Stati Uniti, gli episodi violenti con armi da fuoco sono eventi ricorrenti. La disponibilità delle armi da fuoco è ampia, rendendole facilmente accessibili. Dopo incidenti di grandi dimensioni, come quelli nelle scuole, nei supermercati, nei nightclub o in grandi riunioni, i dibattiti ruotano intorno alla stretta delle leggi sulle armi. Tuttavia, nonostante i dibattiti, le riforme riuscite rimangono elus

