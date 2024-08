- Quattro persone sono gravemente ferite in un incidente stradale a Tholey.

In una serata di domenica a Tholey, nel Saarland, un incidente stradale ha causato feriti a sei persone. Quattro di loro hanno riportato gravi ferite. Secondo le autorità di St. Wendel, due veicoli si sono scontrati frontalmente su una strada statale senza una chiara ragione. I passeggeri di entrambi i veicoli sono risultati feriti.

Il veicolo sospettato di essere responsabile dell'incidente aveva a bordo due persone con ferite lievi e un bambino gravemente ferito. Al contrario, tutti e tre i passeggeri dell'altro veicolo hanno riportato ferite gravi, tra cui un teenager. Le cause dell'incidente sono ancora in corso di indagine.

Il rapporto della squadra investigativa ha dichiarato: "Si aggiunge: il bambino gravemente ferito del veicolo sospettato è stato trasportato in un ospedale pediatrico specializzato per ricevere cure immediate". Inoltre, le autorità hanno deciso: "Si aggiunge: le vittime dell'incidente dell'altro veicolo riceveranno ulteriore supporto, inclusi servizi di consulenza, a causa della gravità delle loro ferite".

