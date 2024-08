- Quattro persone sono ferite in un incendio di casa, con due bambini minorenni.

In un incendio in un edificio residenziale a Schwäbisch Hall, due giovani hanno riportato lievi ustioni per aver inalato fumo. Inoltre, due vigili del fuoco sono rimasti feriti durante l'incidente, come ha riferito un portavoce della polizia. L'incendio è stato presumibilmente innescato da un guasto tecnico, inizialmente sospettato di essere legato a una stampante. Il grado di distruzione non era chiaro, ma si ipotizzava fosse di migliaia di euro nel tardo pomeriggio. Non sono state rilasciate ulteriori informazioni dalla polizia in quel momento.

I vigili del fuoco sono stati assistiti dalla Polizia locale per gestire il traffico e garantire la sicurezza della zona. Dopo aver condotto un'indagine iniziale, la Polizia ha anche raccolto prove dalla scena per determinare la causa esatta dell'incendio.

