- Quattro persone hanno perso la vita in un incidente letale a causa di sparatorie in una scuola della Georgia.

In un violento attacco in una scuola in Georgia, USA, almeno quattro persone hanno perso la vita. Secondo i resoconti della polizia locale sulla piattaforma X, nove persone sono state trasportate in ospedale.

Inizialmente, il vicesceriffo della contea di Barrow, Jud Smith, ha mantenuto il riserbo, limitandosi a dichiarare "vittime multiple" in relazione all'incidente nella città di Winder.

Il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si esprime

Il Presidente Joe Biden e sua moglie Jill hanno espresso le loro condoglianze alle famiglie delle vittime della "shockante violenza delle armi". "Gli studenti in tutto il Paese imparano a nascondersi e a cercare riparo invece di leggere e scrivere. Non è più accettabile considerare questo come normale".

Di buon mattino (ora locale) del mercoledì, le autorità hanno ricevuto segnalazioni di un uomo armato attivo. Tali eventi e sparatorie mortali sono piuttosto comuni negli Stati Uniti, dove le armi da fuoco sono facilmente accessibili e diffuse.

