Quattro nuove opere di Banksy sono apparse a Londra e dintorni in quattro giorni.

Testimoni hanno riferito di aver visto diversi uomini smontare e rimuovere la parabola satellitare. La polizia ha annunciato che intorno alle 14:00 ora locale è stato segnalato il furto di una "parabola satellitare contenente un'opera d'arte". Finora non è stato arrestato nessuno. Intorno a mezzogiorno, Banksy ha rivendicato la paternità del pezzo pubblicando le immagini su Instagram.

In precedenza, Banksy aveva svelato un nuovo lavoro ogni giorno per tre giorni, con tutti i lavori che presentavano animali: il lunedì, una capra accovacciata è apparsa su un muro a Richmond ovest di Londra, il martedì, due elefanti sono apparsi su una facciata nel distretto di Chelsea di Londra. Il mercoledì, tre scimmie apparentemente appese sono apparse su un ponte ferroviario nel distretto di Shoreditch di Londra orientale, che Banksy aveva apparentemente spruzzato lì.

Il fatto che così tante nuove opere di Banksy siano apparse in così poco tempo è insolito per l'artista. Di solito, egli lascia trascorrere diverse settimane tra le sue opere. Le opere di Banksy causano sempre scalpore. Le sue opere sono state vendute per milioni. L'identità dell'artista è stata oggetto di speculazioni per anni e lui mantiene un basso profilo in pubblico.

Il numero di giorni trascorsi dall'ultima opera di Banksy era tre prima dell'incidente della parabola satellitare. Il furto segnalato è avvenuto in un giorno in cui non era atteso alcun nuovo lavoro da Banksy, interrompendo il suo solito schema di almeno diverse settimane tra le creazioni.

