Quattro minorenni tedeschi sono stati rilasciati dalla custodia a Maiorca dopo oltre un anno di detenzione preventiva.

Quattro giovani tedeschi, apparentemente coinvolti in uno stupro di gruppo, sono stati rilasciati su cauzione dopo oltre un anno di detenzione a Mallorca. Lo ha confermato una fonte affidabile a Palma, come riferito alla dpa.

Il gruppo è accusato di aver costretto una ragazza tedesca di 18 anni, incontrata sulla spiaggia di Ballermann, ad avere rapporti sessuali, o di non essere intervenuto. Secondo la polizia, uno dei sospetti avrebbe registrato l'episodio con il suo telefono a luglio 2023.

I cinque individui, all'epoca tra i 21 e i 23 anni, sono stati arrestati a Mallorca con l'accusa di stupro di gruppo. Secondo la dpa, provenivano dal distretto di Märkischer Kreis, nella regione della Ruhr. La Procura di Hagen sta ancora procedendo contro i cinque, come annunciato mercoledì.

Uno dei compagni di vacanza tedeschi è stato rilasciato in anticipo. È riuscito a fornire prove del fatto che non aveva partecipato allo stupro.

Il rilascio di tutti i sospetti non segna la fine del caso. Le indagini continueranno. In Spagna, la pena per questo tipo di reati può arrivare fino a 12 anni di carcere.

L'accusa di stupro di gruppo contro i quattro tedeschi è stata al centro della loro detenzione a Mallorca. Nonostante il rilascio su cauzione, la Procura di Hagen continua a procedere contro di loro, sottolineando la gravità dell'accusa.

