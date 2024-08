Quattro membri del team intraprendono il viaggio per l'attività extravehicular SpaceX, finanziata privatamente.

Un gruppo di quattro individui è pronto a intraprendere un viaggio spaziale con SpaceX entro la fine della settimana, segnando la prima passeggiata spaziale finanziata privatamente. L'imprenditore miliardario e leader della missione, Jared Isaacman, si sta preparando per la spedizione di cinque giorni "Polaris Dawn" insieme ai suoi compagni di squadra da quasi tre anni, come annunciato a una conferenza stampa lunedì (ora locale).

Isaacman sta finanziando il progetto "Polaris", che comprende tre missioni in collaborazione con SpaceX, l'azienda aerospaziale privata fondata dal magnate degli affari Elon Musk. Musk ha definito la passeggiata spaziale "legendaria" sulla piattaforma digitale X.

Un razzo SpaceX Falcon 9 è previsto per lanciare il capsule Dragon che trasporta i quattro astronauti dal Centro Spaziale Kennedy in Florida all'alba della prossima settimana. Oltre a Isaacman e al pilota Scott Poteet, due membri dello staff di SpaceX accompagneranno la squadra: Sarah Gillis è a capo dell'addestramento degli astronauti di SpaceX, mentre Anna Menon ha lavorato in precedenza per l'agenzia spaziale americana, NASA.

Isaacman aveva già partecipato al primo viaggio turistico spaziale di SpaceX nel 2021. Aveva noleggiato un razzo e un capsule Dragon per il viaggio e ha trascorso tre giorni in orbita terrestre insieme a tre altri compagni.

Il gruppo ha affrontato un addestramento rigoroso per il viaggio imminente "Polaris Dawn", compresi 2000 ore in un simulatore di volo, sessioni in una centrifuga, immersioni subacquee, salti con il paracadute e una scalata al vulcano Cotopaxi in Ecuador.

