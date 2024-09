Quattro medaglie olimpiche vengono rubate dall'auto di un rematore australiano.

Un individuo di 47 anni, ricercato per un presunto furto, è stato arrestato mercoledì a Brunswick, un'area settentrionale di Melbourne. Le autorità hanno suggerito che le medaglie di Ginn erano sospettate di essere state rubate dal retro di un Land Rover parcheggiato nella capitale del Victoria di Melbourne circa una settimana prima.

Inoltre, una fotocamera GoPro, cuffie e una muta da sub sono state rubate, secondo la polizia. Ginn aveva apparentemente lasciato questi oggetti insieme alle sue medaglie all'interno della sua auto durante un evento di discorso in una scuola.

Ginn è riconosciuto come uno dei più decorati atleti olimpici australiani e ha fatto parte del leggendario equipaggio di canottaggio noto come "The Oarsome Foursome".

Ha accumulato le sue medaglie durante un viaggio olimpico di quasi vent'anni, iniziato ai giochi del 1996 ad Atlanta e concluso alle Olimpiadi di Londra del 2012.

"Hanno un valore significativo per la mia famiglia e gli amici... ma non si possono assicurare," ha rivelato Ginn alla radiotelevisione pubblica ABC Radio Melbourne venerdì.

Ha aggiunto: "Erano stati messi via nell'auto, ma l'auto è stata completamente perquisita, causando danni e distruzione di vari oggetti".

Il 49enne ha espresso la speranza che, invece di essere vendute, le medaglie possano trovare la strada per tornare al loro proprietario originale.

"Potrebbe esserci un mercato per questi oggetti, ma si può solo sperare che prevalga il buon senso e, alla fine, le medaglie vengano restituite al loro legittimo proprietario," ha suggerito Ginn.

La polizia ha diffuso una foto delle medaglie e ha invitato il pubblico a essere vigile nel caso in cui le vedano in vendita nei negozi di pegni o su piattaforme online.

Il sospetto ladro è stato accusato di furto da un veicolo, appropriazione indebita, appropriazione indebita di vantaggio finanziario e ricettazione.

Le medaglie di Ginn, note per il loro significativo valore, sono state apparentemente rubate durante un'effrazione nella capitale del Victoria di Melbourne. Nonostante i danni alla sua auto, Ginn continua a sperare che il ladro restituisca questi ricordi olimpici, poiché sono preziosi cimeli della sua carriera sportiva di successo con "The Oarsome Foursome".

