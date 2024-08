Quattro individui sono stati arrestati dopo un'entrata non autorizzata nei locali del DNC, come riportato dal dipartimento di polizia di Chicago.

Il capo della polizia Larry Snelling, parlando con i giornalisti presso la recinzione di confine, stava valutando se la barriera esistente fosse adeguata.

"Il nostro compito qui è proteggere il DNC, garantire la sicurezza della nostra città e assicurarci che la nostra città sia al sicuro", ha dichiarato Snelling. "Non sappiamo quali conseguenze ci sarebbero se qualcosa riuscisse a superare questa barriera. Tuttavia, come ho detto in precedenza, non tollereremo alcun tipo di danno alla nostra città. Non tollereremo alcun individuo responsabile dell'incitamento alla violenza."

Il Centro Condiviso di Informazioni sulla Sicurezza Pubblica del DNC ha rilasciato una dichiarazione: "Non c'è stata alcuna violazione del perimetro interno e non c'è stato alcun pericolo per i VIP."

Il centro ha aggiunto: "Il piano per l'Evento di Sicurezza Nazionale adotta un approccio a più livelli. Ogni piano NSSE è unico e include diversi livelli. Uno di questi sistemi di backup include la recinzione del perimetro esterno, costruita per impedire l'accesso al perimetro interno."

Il governatore dell'Illinois JB Pritzker, parlando con CNN dal luogo della convention, ha confermato che le autorità hanno un piano ben preparato e ha definito l'intrusione nella recinzione di breve durata.

Pritzker ha dichiarato che mentre le autorità rispettano il diritto di manifestare, non "tolereremo alcun caos".

"È così che andrà", ha concluso Pritzker.

Il report è stato collaborativo di CNN's Jason Morris e Ryan Young.

Leggi anche: