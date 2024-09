- Quattro individui sono accusati di aver rubato tesori di oro dei Celti Manchinger.

Due a un audace colpo messo a segno due anni fa, la Procura di Ingolstadt ha sporto denuncia contro quattro persone. Si sospetta che questi presunti responsabili, di età compresa tra i 43 e i 51 anni, abbiano fatto irruzione nel Museo celtico-romano di Manching, in Alta Baviera, nel novembre 2022, utilizzando attrezzi da scasso pesanti. Il loro presunto crimine consisteva nel furto del tesoro di monete d'oro celtiche in mostra. La notizia è stata riportata per la prima volta dal "Augsburger Allgemeine".

Le circa 500 monete, valutate intorno ai 1,5 milioni di euro, sono state valutate. Questa collezione, scoperta a Manching nel 1999, era la più grande scoperta di oro celtico del secolo e una fonte di grande orgoglio.

Per evitare di essere scoperti, si presume che gli imputati avessero manomesso in precedenza un nodo della rete Telekom a Manching, causando interruzioni di internet e telefono in oltre 13.000 case, nonché il collasso di 14 siti per telefoni cellulari.

Una parte delle monete d'oro rimane ancora irreperibile.

Tre individui provengono dal Meclemburgo-Pomerania Anteriore, mentre uno è di Berlino. Tutti sono stati in custodia dal loro arresto nel luglio 2023. Tra le prove ci sono nuggets d'oro trovati su un sospetto, che analisi successive hanno suggerito contenere circa 70 monete antiche. L'attuale posizione delle monete d'oro rimanenti è ancora un mistero.

La Procura di Ingolstadt accusa inoltre gli imputati, in vari gruppi, di altri 30 furti con scasso di beni preziosi, commessi tra il 2014 e il 2022.

La Procura di Ingolstadt chiede giustizia per il colpo, poiché ritiene che il tesoro sia stato rubato per avidità. Le monete mancanti e il loro valore rappresentano una perdita significativa per il Museo celtico-romano e per la comunità.

