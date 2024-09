- Quattro individui sono accusati di aver ceduto i tesori celtici di Manchinger.

Si sostiene che i ladri abbiano rubato il Kelten-Goldschatz di Manching, quasi 4 chilogrammi, dal suo espositore in meno di dieci minuti. Quattro uomini, tra i 43 e i 51 anni, sono ora sotto processo: quasi due anni dopo il furto di alto profilo al Museo celtico-romano di Manching, l'Ufficio del Procuratore della Repubblica di Ingolstadt ha presentato accuse contro di loro.

Sono accusati di aver fatto irruzione nel museo nel novembre 2022 utilizzando attrezzi pesanti. Il loro obiettivo: rubare il tesoro celtico in mostra, come annunciato dall'Ufficio del Procuratore della Repubblica. Il "Augsburger Allgemeine" ha riferito per primo dell'incidente.

La maggior parte del tesoro celtico rimane introvabile

Il valore stimato dei circa 500 monete rubate è di circa 1,5 milioni di euro. La collezione di monete, scoperta a Manching nel 1999, era considerata il più grande ritrovamento di oro celtico del secolo e l'orgoglio del museo. Più di due terzi del tesoro, che ha circa 2100 anni, rimane introvabile. Si sospetta che decine di monete preziose e storicamente significative siano state fuse. I quattro uomini non hanno ancora commentato le accuse.

L'atto d'accusa non è ancora stato accolto nel processo principale. Non è stato ancora annunciato una data ufficiale per il processo, ha confermato un portavoce del tribunale regionale di Ingolstadt. Il processo è gestito dalla prima camera penale presieduta dal giudice Konrad Kliegl, che sta attualmente presiedendo un altro processo per omicidio. Il "Augsburger Allgemeine" ha riferito di una possibile data di inizio del processo il 21 gennaio 2025.

Monete storiche fuse

Gli accusati - tre della Mecklenburg-Vorpommern e uno di Berlino - sono stati arrestati a luglio 2023 e sono stati in detenzione da allora. Un 47enne della zona di Schwerin è considerato il principale sospetto.

Pezzi d'oro sono stati trovati su uno degli uomini. Secondo l'Ufficio del Procuratore della Repubblica, si tratta di circa 500 grammi del tesoro di 3,74 chilogrammi. Un'analisi dei pezzi, effettuata dopo la loro scoperta lo scorso anno, ha rivelato che circa 70 monete antiche erano state fuse nei pezzi d'oro. Le monete rimanenti sono ancora disperse.

Nodo della telecom disabilitato con tagliafili

Per evitare di essere scoperti, gli accusati avrebbero tagliato i cavi della fibra ottica di un nodo della rete Telecom a Manching usando tagliafili e pinze il mattino presto del 22 novembre 2022 per disabilitare il sistema d'allarme del museo. Di conseguenza, i servizi internet e telefonici sono stati interrotti in più di 13.000 case; 14 stazioni base per telefoni cellulari sono cadute.

Successivamente, i sospetti ladri - secondo le accuse - hanno aspettato circa un'ora per verificare se un allarme fosse stato attivato prima che due di loro forzassero una porta laterale del museo usando leve. Gli altri facevano la guardia fuori.

Accusati di altri 30 furti

L'Ufficio del Procuratore della Repubblica accusa gli accusati, in varie collaborazioni, di altri 30 furti importanti tra il 2014 e il 2022, tra cui furti in supermercati, uffici di concessione, fast food e stazioni di servizio in Germania e Austria.

Il bottino totale - compreso il tesoro d'oro - è stimato in circa 2,2 milioni di euro. L'autorità di pubblica accusa ha richiesto il sequestro di un valore equivalente a tale importo dai colpevoli. Ulteriori eventuali accuse da anni precedenti sono scadute, ha detto un portavoce.

Dopo l'arresto degli uomini, diverse proprietà a Plate vicino a Schwerin sono state perquisite. Il caso dell'accusa si basa sulle prove sequestrate durante queste perquisizioni, tra cui tracce di DNA, impronte digitali, segni degli attrezzi, informazioni dalle intercettazioni telefoniche e dall'analisi dei telefoni, indagini finanziarie e testimonianze.

Leggi anche: