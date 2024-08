Quattro individui hanno evitato l'applicazione della legge nella regione della Baviera

Un quartetto di individui avrebbe aggredito e ferito un lavoratore di una struttura sanitaria per costringere l'ingresso, secondo le autorità. Il lavoratore è stato liberato una volta che l'ingresso principale è stato sbloccato e i quattro soggetti sono fuggiti a piedi verso Alburg. Il lavoratore è stato trasportato in un ospedale per le cure.

"Questi individui sono considerati pericolosi," ha avvertito la polizia, diffondendo foto e dettagli dei soggetti durante la notte. Hanno consigliato ai conducenti di non offrire passaggi agli autostoppisti e di mantenere una distanza dalle persone in fuga e invece di chiamare il numero di emergenza 110.

L'Ospedale Distrettuale di Straubing è un'istituzione specializzata in Psichiatria Forense e Psicoterapia, responsabile del ricovero obbligatorio nella regione amministrativa della Bassa Baviera. Nel ricovero obbligatorio, persone con disturbi mentali e dipendenza da sostanze che hanno commesso reati sono ospitate.

