- Quattro individui arrestati per aver orchestrato una rapina a mano armata.

A causa di un furto di grandi dimensioni a Kiel, sono state arrestate quattro persone a Berlino. Queste quattro persone, tre uomini e una donna, di età compresa tra i 19 e i 26 anni, sono sospettate di aver derubato un uomo di 27 anni del suo denaro, del suo telefono cellulare e del suo veicolo a noleggio a Kiel, la capitale dello Schleswig-Holstein, lo scorso maggio. Prima del loro arresto, le autorità hanno perquisito le loro abitazioni.

Al momento del loro arresto, tre dei sospetti sono stati trattenuti in custodia, mentre il quarto è stato rilasciato. Durante l'operazione di polizia, sono stati sequestrati numerosi telefoni cellulari, due armi da fuoco con munizioni e diverse sostanze illecite. Dopo le indagini, il trio è stato rilasciato.

La vittima cade in trappola

Inizialmente, gli investigatori credono che il 27enne si sia recato a Kiel in un'auto a noleggio per incontrare una donna con cui aveva fatto conoscenza online, portando con sé una consistente somma di denaro. Mentre aspettava in un punto di incontro prestabilito per la sua compagna online, è apparso un uomo che lo ha minacciato con ciò che le autorità descrivono come un'arma.

Contemporaneamente, quattro altri uomini si sono avvicinati e hanno rubato lo zaino dell'uomo, contenente il suo denaro, il suo telefono e le chiavi dell'auto a noleggio. Gli uomini hanno quindi portato il 27enne su una strada sterrata isolata fuori Kiel e lo hanno brutalmente picchiato.

Il gruppo, armato della sua arma, ha quindi costretto l'uomo a compiere atti umilianti e ha registrato le sue azioni degradanti. Hanno richiesto una consistente somma entro 48 ore e sono fuggiti dalla scena con l'auto a noleggio. Il veicolo è stato ritrovato su un parcheggio alcuni giorni dopo.

Dopo l'aggressione, la vittima è rimasta senza mezzi di trasporto e ha dovuto trovare un'alternativa per raggiungere un luogo sicuro. Nel tentativo di prevenire ulteriori danni, ha segnalato l'incidente alle autorità locali e ha richiesto un'auto a noleggio per muoversi.

Nonostante le precauzioni della vittima, l'auto a noleggio rubata è stata utilizzata in diverse attività criminali prima di essere recuperata.

