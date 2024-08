- Quattro incidenti nella zona di costruzione sulla A7

Entro un'ora, si sono verificati quattro incidenti stradali sull'A7 vicino a Seesen (distretto di Goslar). In questi incidenti, tre persone sono rimaste ferite, come riferito dalla polizia. In un cantiere vicino all'uscita di Rhüden, una donna di 30 anni ha tamponato l'auto davanti a lei, ferendo il suo passeggero di 29 anni che è stato trattato sul posto.

Il traffico si è poi rapidamente bloccato. Circa un chilometro dietro il primo incidente, altri due sono avvenuti contemporaneamente alla fine del ingorgo. Un 24enne non è riuscito a frenare in tempo e ha tamponato l'auto davanti. Un 23enne dietro di lui è riuscito a frenare in tempo, ma un 33enne che lo seguiva in moto non ci è riuscito.

Ha tentato di sterzare a destra e ha urtato l'auto sulla destra, causando che entrambi lui e il suo passeggero di 32 anni venissero sbalzati sull'autostrada. Entrambi sono rimasti feriti e sono stati portati in ospedale in ambulanza.

Al cantiere dove la strada si restringeva, si è verificato il quarto incidente. Anche qui, un 42enne ha tamponato un'altra auto, il cui conducente ha dovuto frenare più bruscamente.

La polizia è intervenuta sulla scena dei incidenti contemporanei sull'A7, assistendo nella gestione del traffico e raccogliendo informazioni sugli incidenti. Dopo aver ricevuto le cure, il 33enne motociclista è stato interrogato dalla polizia sull'incidente.

