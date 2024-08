- Quattro fuggitivi che eludono le autorità nella Giurisdizione della Bassa Baviera

Operazione di Polizia di Massima: Quattro Evasi in Libertà da Clinica Sicura a Straubing

Le autorità sono ancora alla ricerca di quattro sospetti criminali che sono riusciti a fuggire da una struttura chiusa a Straubing. La procura e la polizia criminale stanno indagando, sospettando di sequestro di persona e lesioni gravi, come dichiarato dalla polizia. I quattro fuggiaschi, tra cui un 27enne, un 28enne e un 31enne, sono considerati individui pericolosi. Hanno fatto evasione dall'ospedale distrettuale (BKH) sabato sera.

Secondo i resoconti, i fuggiaschi avrebbero minacciato, aggredito e tenuto in ostaggio un membro del personale per forzare l'apertura dei cancelli, armati di oggetti contundenti e taglienti. La vittima ha riportato ferite al volto e sta ricevendo cure in una clinica vicina. Successivamente, i quattro uomini sono fuggiti a piedi.

Caccia Notturna con Cento Ufficiali

Sono stati派遣 circa 100 ufficiali per cercare gli uomini durante la notte. Un elicottero e cani da ricerca sono stati utilizzati nell'operazione. Il portavoce della polizia ha rifiutato di fornire ulteriori dettagli sulla ricerca, citando indagini in corso.

I cittadini sono stati invitati a evitare di raccogliere autostoppisti e di evitare individui sospetti. Invece, sono stati incoraggiati a contattare il numero di emergenza 110. Sono state ricevute diverse segnalazioni di testimoni oculari e stanno siendo valutate, ha detto il portavoce.

Gli individui erano imprigionati per reati contro il patrimonio e legati alla droga.

Il Ministro Richiede Responsabilità

La ministra della Salute della Baviera, Ulrike Scharf (CSU), ha richiesto un'indagine approfondita sull'incidente e conseguenze appropriate. "Ogni aspetto viene esaminato per garantire che la struttura sicura non rappresenti un pericolo per il pubblico o il personale ospedaliero nelle cliniche forensi", ha dichiarato. "La sicurezza e la protezione della popolazione è la nostra priorità assoluta".

Vengono prese misure per rafforzare e migliorare i concetti di sicurezza in tutta la Baviera, ha menzionato la ministra. Ciò include la formazione del personale in situazioni di sequestro e l'esame della necessità e della legalità dell'interruzione della terapia e del trasferimento di certi pazienti in prigione. "Incidenti del genere non devono ripetersi".

La ministra ha aggiunto: "Comprendo le preoccupazioni e l'insecurity dei cittadini in questa situazione straordinaria. Si prega di attenersi alle istruzioni della polizia e di rimanere calmi e composed".

La struttura sicura ospita individui che, a causa di insanità o capacità ridotta - a causa di malattie mentali, dipendenze o altri fattori - sono esenti dal sistema di giustizia penale e quindi dal carcere.

L'ospedale distrettuale di Straubing, secondo le sue informazioni, è una clinica specializzata per la psichiatria e la psicoterapia forense. Adempie alla responsabilità legale delle strutture sicure sotto il patrocinio del distretto della Bassa Baviera e ha 230 posti terapeutici.

Atmosfera Festosa in Città

Straubing, una città di 50.000 abitanti, ha attualmente numerosi ufficiali di polizia in servizio: si sta svolgendo il festival popolare annuale del Gauboden, che attira circa 1,3 milioni di visitatori in dieci giorni - rendendolo il secondo festival popolare della Baviera dopo l'Oktoberfest. Di conseguenza, ci sono migliaia di visitatori e festaioli in giro. Secondo la polizia, non sono a rischio.

La scorsa settimana, un paziente dell'ospedale distrettuale di Mainkofen a Deggendorf, Bassa Baviera, è fuggito - durante una gita supervisionata. L'uomo è sfuggito alle sue guardie durante una visita al cinema a Plattling ed è stato catturato dalla polizia circa otto ore dopo, quindi è stato rispedito in clinica. L'incidente viene ancora indagato a fondo, ha confermato un portavoce dell'ospedale.

I quattro individui che sono fuggiti dalla clinica di Straubing sono originari della Germania. La polizia e la procura collaborano per riportare i fuggiaschi, tra cui un 27enne, un 28enne e un 31enne, alla giustizia, poiché la fuga è avvenuta in Germania.

