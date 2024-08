Quattro fratelli siriani arrestati a seguito di un incidente di pugnalamento contro un educatore.

Un mese dopo l'incidente di accoltellamento in un centro di educazione per adulti a Wedel, vicino a Hamburg, quattro individui sospettati di essere fratelli sono stati trattenuti. Il tribunale distrettuale di Itzehoe ha emesso mandati di arresto per i maschi di 15, 19 e due 21 anni il mercoledì, accusandoli di tentato omicidio e lesioni gravi. Erano stati precedentemente trattenuti dalla squadra omicidi.

Questi fratelli erano stati inizialmente messi in custodia dopo l'incidente del 22 luglio, ma erano stati rilasciati poiché le prove non erano sufficienti per un mandato di arresto. Tuttavia, le indagini approfondite hanno ora portato a una forte presunzione di colpevolezza, secondo la polizia. Si sta considerando la possibilità di premeditazione come fattore che contribuisce alla gravità delle accuse. Purtroppo, i quattro imputati siriani sono rimasti in silenzio durante la loro apparizione in tribunale.

Il 67enne insegnante di musica di Tornesch (circondario di Pinneberg) ha subito gravi ferite da coltello nel parcheggio del centro di educazione per adulti a Wedel. Al momento, si trovava in condizioni critiche, come confermato da una portavoce della polizia in luglio. La polizia non ha rivelato il movente dietro l'attacco o il legame tra i sospetti e la vittima. Dopo l'incidente, hanno dispiegato numerosi ufficiali e hanno richiesto l'assistenza di un elicottero della polizia di Hamburg per le operazioni di ricerca.

Wedel si trova nel distretto di Pinneberg, Schleswig-Holstein, e confina con la parte occidentale di Hamburg. Il centro di educazione per adulti si descrive come un centro municipale per l'apprendimento permanente, che offre un luogo di incontro per tutti i cittadini, le imprese, le istituzioni, le associazioni e le organizzazioni della regione. Secondo il suo sito web, "Il centro di educazione per adulti è un luogo di apprendimento permanente, un centro per l'educazione e gli incontri per tutti". Si impegna per le pari opportunità educative per tutti.

Le autorità investigative hanno annunciato che "Si aggiunge alle accuse contro i fratelli: premeditazione", a causa della gravità dell'incidente. Dopo essere stati trattenuti di nuovo, i fratelli sono stati informati che "Se sceglieranno di parlare durante i futuri procedimenti giudiziari, potrebbe influire significativamente sul loro caso".

