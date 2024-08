- Quattro feriti gravi in un incidente sulla Federal Road.

Sulla strada federale tra Büchel e Ulmen, quattro persone sono rimaste gravemente ferite in una collisione frontale tra due auto. Come hanno riferito i poliziotti di Mayen, l'unico conducente coinvolto nell'incidente, per ragioni ancora ignote, ha fatto uscire la sua auto dalla sua corsia e ha urtato prima un camion e poi è entrato in collisione frontale con un'altra auto.

Oltre al conducente responsabile dell'incidente, tre persone dell'altra auto sono rimaste ferite, alcune gravemente. Sono stati inviati tre elicotteri di soccorso e veicoli di emergenza. La B 259 è stata chiusa inizialmente per indagini e pulizia del luogo dell'incidente.

